Clarissa Molina responde a la polémica con la directora de Miss RD y revela: ‘Fue una pesadilla’

Molina detalló que Flebes no cumplió con las condiciones del contrato de Miss Universo República Dominicana. “La señora nunca cumplió lo que decía el contrato. Así que nos pusimos de acuerdo mi familia y yo para costear todo lo que podíamos”. La presentadora reveló que pidió ayuda a sus seres queridos, porque no iba a poner sus valores en riesgo. “Acudí a mi familia, porque de la forma en que a ella (Flebes) le gusta buscar ayuda, yo no voy a poner mis valores y mis principios por ahí, eso no fue lo que mi papá me enseñó ni mi mamá tampoco, me considero una persona fiel a lo que yo soy”.

Clarissa se asesoró legalmente para no caer en ningún tipo de malentendido y reveló que, como Flebes no cumplió con el contrato que habían estipulado, este era nulo, así que desde el punto de vista de su defensa, ‘Clari’ no le debe nada. “Hablé con abogados. Había incumplimiento de contrato y cuando hay incumplimiento de contrato por una de las partes, el contrato queda nulo, ya no vale”, indicó.

Recientemente, Flebes hizo una transmisión en vivo en la que acusó a Clarissa Molina de “mala paga”, además de segurar que, tras ganar Nuestra Belleza Latina VIP en 2016, Molina no le entregó el 30% del premio, lo cual según ella habían acordado, además de agregar que ella inviritó una fuerte suma de dinero para preparar a Clarissa rumbo a Miss Universo. “Yo pagué mucho dinero para que ella compitiera, y también me fajé en Nuestra Belleza Latina VIP porque ella no era la que iba a ganar”, dijo.