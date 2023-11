Piqué: ‘Si le hubiera dado importancia a lo que se decía de mí, me hubiera tirado de un sexto...’

Ha pasado ya más de un año desde queShakira y Gerard Piqué confirmaron su separación, pero ese capítulo de sus vidas está lejos de quedar en el olvido. Mientras que la cantante se desahogó sobre lo vivido por medio de su música, el exfutbolista prefirió guardar silencio. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, el español se ha mostrado un poco más abierto a compartir detalles sobre lo ocurrido. El exjugador del F.C. Barcelona contó en una reciente entrevista cómo hizo frente al escándalo que siguió tras su ruptura de la colombiana.

Piqué acudió al programa El Món de la emisora de radio catalana RAC1 donde habló sobre distintos temas, incluido su retiro de las canchas y por supuesto, su separación de Shakira. “Durante mi año 2022, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación, mi retirada... Pasó de todo”, dijo durante la charla con el anfitrión Jordi Basté.

El exfutbolista contó que ante la tormenta mediática que provocó su ruptura de la cantante optó por no hacerle caso a la prensa. “Si yo hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto”, dijo Piqué. “La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada”, expuso.

“Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado. Tampoco lo quiero, porque es privado”, comentó.

Pese a todo, Piqué dijo entender que “es parte del circo y del show” que la gente opine de su vida sin saber en realidad. “En mi vida no cambia nada por lo que digan, no tiene importancia. A mí me ayuda, en los últimos años de mi carrera los viví así y me ha ido bastante bien”, aseguró.

📹 @3gerardpique, sobre la ruptura amb Shakira: "Si hagués donat importància a tot el que es va dir de mi, m'hauria llançat d'un 6è. La meva vida l'he viscut jo. La gent no sap ni un 10% del que ha passat."



— El món a RAC1 (@elmonarac1) November 8, 2023

¿Qué había dicho antes de su separación?

Hace unos meses, específicamente en marzo, Piqué habló también ante los micrófonos de RAC1 y explicó las razones por las cuales asumió una postura reservada tras su separación. “Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos”, dijo entonces.

Aunque Jordi insistió en aquel momento, Piqué se mantuvo firme, asegurando que su prioridad era el bienestar de sus hijos Milan y Sasha. “No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que creo que al final lo único es que mis hijos estén bien”, agregaba.

