¡Sí que factura! Shakira habría generado más de 22 millones de dólares por su ‘trilogía de la separación’

El lanzamiento de BZRP Music Sessions #53 ha sido todo un hito en la carrera de Shakira. La cantante y el DJ argentino Bizarrap rompieron muchos récords con esta canción, en la que colombiana no sólo hizo alusión hacia Gerard Piqué de una forma ingeniosa, sino también a su novia, Clara Chía. Por días, no se ha hablado de otra cosa, pues al estreno del tema musical han seguido todo tipo de reacciones, incluida la del propio exfutbolista. Pero además de los alcances personales, artísticos y mediáticos, esta canción se ha convertido en todo un éxito en cuestiones monetarias. Y es que al parecer ‘Shaki’ está haciendo honor al verso que dice: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, pues algunos reportes indican que está haciéndose de varios millones con ésta y sus dos canciones anteriores.

Te felicito, Monotonía y BZRP Music Sessions #53, la llamada ‘trilogía de la separación’, con la que Shakira se ha desahogado tras su su ruptura de Piqué le estarían llenando los bolsillos gracias a su abrumador éxito en todas las plataformas.

De acuerdo estimaciones del sitio español especializado Activos, con base en las reproducciones que han tenido estas canciones en Spotify y YouTube y a lo que paga cada sitio, los éxitos musicales de la colombiana le habrían dado al menos 22 millones de dólares en los primeros días, cifra que podría incrementarse, dado a que a cada minuto se suman más visualizaciones y reproducciones.

Hasta el momento, BZRP Music Sessions #53 suma más de 126 millones de producciones en YouTube, mientras que en Spotify rebasa los 42 millones. A estos números se les suman los alcanzados por sus temas anteriores: Monotonía, lanzada en octubre en colaboración con Ozuna, acumula más de 166 millones en la plataforma de video, y más de 187 en la de música. Y Te felicito, la canción que estrenó la colombiana en abril de 2022 junto a Rauw Alejandro y marcó el incio de la trilogía, suma 26 millones de visualizaciones y más de 451 millones de streams en Spotify.

Sin embargo, es sabido que los sumas que las plataformas pagan a los artistas y creadores de contenido son variables, pues factores como la duración del contenido, los suscriptores e incluso el país del que provengan los streams tienen que ver en la cifra final, además de que también juega un papel importante el pago de impuestos. Por ello, cualquier cifra sobre las ganancias de Shakira por sus recientes éxitos musicales sería más una estimación que un informe puntual sobre sus ingresos los últimos meses.