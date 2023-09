Piqué retira los cargos contra el paparazzi Jordi Martin

Tras su separación de Shakira, la relación de Gerard Piqué con ciertos medios de comunicación ha sido un tanto ríspida, en especial con el paparazzi Jordi Martin. El reportero, quien es colaborador de El Gordo y LaFlaca (Univision), ha seguido de cerca la relación del exfutbolista con Clara Chía, e incluso se ha dicho que él fue quien reveló la supuesta infidelidad a la cantante con la joven española. La constante vigilancia a la pareja le valió incluso al fotoperiodista una orden de alejamiento. Ahora, el mismo Jordi ha dado a conocer que la exestrella del F.C. Barcelona ha retirado los cargos en su contra por fotografiarlo a él y a su novia en un lugar privado.

©@jordimartinpaparazzi



Piqué ha retirado los cargos contra el paparazzi Jordi Martin.

El paparazzi compartió en sus redes sociales las novedades en torno al proceso legal en el que estaba envuelto. “Acabo de salir del juzgado con una buena noticia. Gerard Piqué retira todos los cargos contra mí”, escribió tanto en sus historias de Instagram como en su cuenta de X (antes llamado Twitter).

©GettyImages



La pareja española ha sido blanco de la prensa desde hace meses.

Junto a este mensaje, el paparazzi compartió una foto del documento oficial que da fe de su “victoria” en esta batalla contra el exfutbolista. “Las presentes diligencias se iniciaron por un supuesto delito de acoso y amenazas”, indica el oficio, el cual precisa el nombre del juez a cargo, así como la fecha del 10 de julio de 2023. “Habida cuenta de la renuncia expresa del denunciante Gerard Piqué Bernabeu, solicitando quedar apartado del procedimiento, procede a declarar la extinción de la acción penal ejercitada y el archivo definitivo de las actuaciones”, agrega el escrito.

“Se declara extinguida la acción penal ejercida por Gerard Piqué Bernabeu, y en consecuencia se cuerda el archivo definitivo de las presentes diligencias”, agrega el documento.

Acabo de salir del juzgado con una buena noticia. @3gerardpique retira todos los cargos contra mi. pic.twitter.com/ECn4N3pZWS — Jordi Martin (@jmpaparazzo) September 27, 2023

Fue el pasado 10 de mayo que Gerard y Clara acudieron a las autoridades en Barcelona para denunciar que, el 4 de mayo, Jordi había accedido a una zona privada, en un estacionamiento, para sacarles fotografías. Sin embargo, la defensa del paparazzi negó tales afirmaciones y señaló que Martin se encontraba en una ubicación legal.

©@jordimartinpaparazzi



Jordi ha alegado hacer su trabajo siempre en el marco legal.

La razón de los roces entre Jordi y Piqué

“No me soporta porque siempre he sido más próximo a Shakira”, dijo Jordi refiriéndose a Piqué de acuerdo con el diario español La Vanguardia. “Siempre me he posicionado con Shakira en los programas para Latinoamérica en que colaboro, particularmente, El Gordo y La Flaca (Univisión). Yo creo que la inquina viene por ahí. Pero quiero dejar algo muy claro: solamente me limito a hacer mi trabajo y en este caso es fotografiar en la vía pública a un personaje muy famoso que genera millones de titulares en los medios, un personaje que despierta muchísimo interés mediático”, explicaba.

En aquella ocasión también se refirió a las circunstancias en las que tomó las fotos que desencadenaron la molestia y la demanda de Gerard en su contra. “No me escondí; cuando el guardia de seguridad me advirtió que la zona era de ámbito privado, salí con toda la educación y ya está”, aseguró.