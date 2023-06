Destapan supuestas infidelidades de Piqué: ‘Ha estado con media Barcelona’

Hace un par de semanas, Gerard Piqué y Clara Chía solicitaron una orden de alejamiento contra el paparazzi Jordi Martín, quien los ha seguido de cerca a raíz de la polémica separación del exfutbolista con Shakira. Aunque en un inicio la pareja no obtuvo dicha orden, más tarde le fue otorgada. Sin embargo, este recurso no ha sido un impedimento para que el periodista hable públicamente de lo que ha visto al seguir de cerca al español. Ahora mismo han acaparado los titulares sus declaraciones, pues ha destapado las múltiples supuestas infidelidades del exjugador mientras estuvo con la cantante.

Gerard y Clara solicitaron una orden de alejamiento contra Jordi Martín

Jordi concedió una entrevista al periodista Jorge Viera para su podcast The Red Phone, misma en la que hizo una serie de declaraciones que no dejan muy bien parado a Piqué. “Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En 13 años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noches”, dijo Martín.

“Barcelona es una ciudad muy pequeña, muy compacta, y tú te enteras de todo. Y Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por fumársela. Piqué ha estado con media Barcelona, Jorge”, acusó el paparazzi. “Y yo pensaba: ‘Y esto, ¿será o no será consciente Shakira?’”, confesó.

Para Shakira su hermano Tonino es uno de sus mayores apoyos

El colaborador de El Gordo y La Flaca (Univision) contó además que incluso habló con Tonino Mebarak, hermano mayor de la cantante, sobre los deslices de Piqué. “Tonino a mí me llama y me dice: ‘Vente a casa que quiero hablar contigo. ¿Cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?’. Y le digo: ‘Toni, ¿en serio me haces esta pregunta?’”, contó.

“O sea, una cosa es que tu hermana esté ciega, ¿pero tú? O sea, ¿tú no has visto a este tipo por las noches llegar a las 4 de la mañana?”, contó. “Sí Jordi, pero siempre nos decía que llegaba de fiesta”, dijo al recordar las palabras de Tonino. “50, 60, 70, Toni, no sé, una barbaridad”, le respondió en aquel momento. “A ciencia cierta sé tres, y entonces le digo de una abogada de Barcelona que tiene 22 años, que luego a los meses cuando Shakira saca la canción con Bizarrap por eso dice ‘yo valgo por dos de 22’, por Clara Chía y por la abogada que yo le dije.

Piqué habría menospreciado a Shakira por ser latina

Martín señaló además que al exfutbolista español no estaba muy feliz con las raíces de la madre de sus hijos. “Piqué hizo unas declaraciones y dijo en tono despectivo: ‘Es que hay mujeres sudamericanas…’”, dijo el paparazzi, a lo que s anfitrión cuestionó directamente: “¿Tú crees que Piqué es racista?”. Y Jordi respondió sin dudar: “Piqué es racista. Es clasista. Es xenófobo. Sé que ha tenido comentarios muy feos con ella. Lo sé porque me lo ha dicho gente muy cercana”, contestó el también fotoperiodista.

La tensa relación entre Piqué y Jordi

El pasado 7 de junio, cuando Piqué y su novia acudieron acudieron al juzgado por la denuncia que interpusieron contra Jordi, el paparazzi explicó la razón detrás de su tensa relación con la exestrella del Barcelona. “No me soporta porque siempre he sido más próximo a Shakira”, dijo tras el juicio.

“Siempre me he posicionado con Shakira en los programas para Latinoamérica en que colaboro, particularmente, El Gordo y La Flaca (Univision). Yo creo que la inquina viene por ahí”, dijo Martín en una reciente entrevista con el diario español La Vanguardia. “Pero quiero dejar algo muy claro: solamente me limito a hacer mi trabajo y en este caso es fotografiar en la vía pública a un personaje muy famoso que genera millones de titulares en los medios, un personaje que despierta muchísimo interés mediático”, explicó.

Piqué tiene una tensa relación con el paparazzi

