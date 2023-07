Piqué habla como nunca de su amor por Clara Chía

Pasó poco tiempo desde que se confirmó su separación de Shakira, para que Gerard Piqué hiciera pública su relación con Clara Chía, la mujer con quien se especuló, engañó a la colombiana. El exfutbolista y la joven española empezaron a ser captados en las calles de Barcelona una y otra vez, pero pese al constante asedio de la prensa, ellos prefirieron guardar silencio. Y aunque la exestrella del F.C. Barcelona ha hecho varias referencias a su extinta relación con la cantante, nunca había hablado públicamente sobre su noviazgo y su sentir hacia su actual pareja, hasta ahora.





Gerard y Clara se han vuelto inseparables

El pasado lunes 17 de julio, Piqué asistió a la más reciente transmisión del programa de la Kings League, en Twitch, donde una vez compartió con su amigo y socio Ibai Llanos. Durante la charla, el también empresario se refirió a su vida personal, específicamente sus sentimientos hacia Clara.

Esta declaración de amor ocurrió cuando Ibai, en tono de broma dijo que Piqué no sabía lo que es amar. “Tienes que encontrar el amor, no conoces el amor todavía”, bromeó la estrella de Twitch.

Esta afirmación no le pareció al exfutbolista, quien de inmediato le respondió rebatiendo el señalamiento de su amigo. “¡Qué estás diciendo, tío, tú siempre atacándome! Yo he encontrado el amor ya”, aseguró Gerard. Y aunque no mencionó explícitamente el nombre de su novia, fue claro que se refería a ella.

Gerard Piqué: " Yo he encontrado el amor ya" ❤🧡❤🧡 pic.twitter.com/2qrHZBVrMc — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) July 18, 2023

Su amor en tiempos de redes sociales

La relación entre Gerard y Clara parece haberse fortalecido luego de haber sorteado grandes pruebas. La joven ha sido blanco de fuertes críticas y ataques en redes sociales, ello sin contar que también ha sido alcanzada por las agudas letras de las canciones de desamor de Shakira.





Piqué ha publicado un par de fotos con Clara en sus redes sociales

Aunque la pareja había sido captada en múltiples ocasiones por los paparazzi desde el año pasado, pasó un largo tiempo para que se dejaran ver juntos en redes sociales. Fue en enero cuando Piqué sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir su primera foto junto a Clara. Esta publicación sucedió un par de semanas después de que la colombiana lanzara su exitoso tema Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, cuya letra estuvo cargada de referencias hacia el exfutbolista y su novia.

El pasado 20 de mayo, Gerard volvió a publicar una selfie junto a Clara, esta vez agregando solo un emoji de corazón. Se ha mencionado que la joven tiene una estupenda relación con la familia de Piqué, de hecho, asistió junto a él a la boda de su hermano Marc hace unas semanas.





La pareja asistió hace poco a la boda del hermano de Piqué

