En este tema, Shakira también dedicó una línea a su exsuegro, el padre de Gerard Piqué. En Music Session Vol. 53, la colombiana se descargó en contra de Montserrat Bernabeu. “Me dejaste de vecina a la suegra... Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Ahora la tiradera fue para Joan Piqué. “Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura... Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura... Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura... Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, se escucha en una de las estrofas que canta la colombiana.