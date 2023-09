Shakira reflexiona sobre su último año: ‘Se va gente de tu vida, pero se abren nuevos espacios’

Para nadie es un secreto que el último año en la vida de Shakira ha sido muy complicado, ello debido a su mediática separación de Gerard Piqué y su consecuente mudanza de España a Estados Unidos. Sin embargo, en medio de esta ola de cambios, la cantante ha logrado seguir adelante, convirtiendo sus más duras vivencias en inspiración para su música. Ahora, mientras sus fans esperan el lanzamiento de su nueva canción, la colombiana se ha sincerado sobre su vida personal en medio de un importante logro en su faceta como filántropa.

©@Shakira



Shakira acaba de inaugurar una escuela en su natal Barranquilla.

A través de su Fundación Pies Descalzos Shakira inauguró en su natal Barranquilla la Institución Educativa Distrital Nuevo Bosque, escuela con la que busca ofrecer educación a más de mil niños cada año de la comunidad. De acuerdo con la agencia española EFE, este colegio tuvo una inversión de más de 16 mil millones de pesos colombianos, lo equivalente a unos 4 millones de dólares.

“Nada mejor que volver a Barranquilla y esta vez a inaugurar este nuevo colegio Pies descalzos que atenderá a 1050 estudiantes. Gracias a nuestros aliados Fundacion FC Barcelona, fundación La Caixa LaSalle College, Alcalde Pumarejo, Alcaldía de Barranquilla y la Secretaria de educación por sumar esfuerzos y apostar por el futuro de los niños Colombianos”, expresó Shakira en su Instagram al compartir algunos vistazos de la inauguración.

En la rueda de prensa posterior a la inauguración del plantel, la intérprete de Monotonía reflexionó sobre la vida, dejando entrever su sentir tras las situaciones que ha vivido en los últimos meses. “La vida es una suma y una resta constante, se va gente de tu vida, pero se abren nuevos espacios, quizá nuevas energías, se quedan los que se tienen que quedar y a partir de ahí vas sumando”, expresó.

“Este último año ha sido durísimo para mí en lo personal, en lo profesional la vida como que me ha compensado y de eso se han encargado mis fans”, dijo en referencia a su polémica separación del padre de sus hijos, tras la cual fue cobijada por el cariño de sus seguidores.

©GettyImages



El último año ha sido complicado para la colombiana.

La barranquillera también habló de su reciente presentación en los MTV Video Music Awards. “Me siento inspirada, con ganas, con fuerza. Siempre pensé que era más frágil de lo que me veo hoy. Hoy me veo diferente y esa nueva autoimagen me transmite mucha energía, muchas ganas de seguir adelante por mis hijos, mis fans, mi familia. Hoy tengo muchas más razones para luchar que antes”, expresó.

©GettyImages



La intérprete no descarta una nueva gira dentro de poco.

¿Nuevo disco y gira en puerta?

‘Shaki’ no ha dejado de lanzar música nueva; su más reciente éxito fue Copa Vacía al lado de Manuel Turizo, y el próximo 20 de septiembre estrenará El Jefe, su colaboración con el grupo Fuerza Regida, en el que será su debut en el regional mexicano. Sin embargo, aún no hay una fecha clara para el lanzamiento de un nuevo disco.

“Yo me he entregado a mi carrera en cuerpo y alma y sigo enamorando de la música, de la producción musical, uno de mis lugares felices en un estudio haciendo canciones y con ganas de, algún día no muy lejano, irme de gira otra vez”, expresó en la conferencia de prensa.

