Shakira conquistó el escenario de los MTV Video Music Awards, en el que aceptó el prestigioso Video Vanguard Award, convirtiéndose en la primera artista sudamericana en obtenerlo.

Además de este hito, su actuación fue espectacular, haciendo un recorrido por los mejores éxitos a lo largo de su carrera como She Wolf, Te Felicito, Whenever, Wherever, Ojos Así, Objection, Hips don’t lie, TQG y Music Session Vol. 52. Desde tirarse del escenario, danza del vientre e incluso juegos con cuchillos, la colombiana estaba ‘en llamas’, ofreciendo un espectáculo único. Mira algunas fotos impresionantes de su actuación épica de 10 minutos.