Declaran el 29 de septiembre como el día de Shakira

Luego de una espectacular presentación en los MTV Video Music Awards, Shakira ha logrado un hito más en su carrera. Spotify anunció la celebración del Día de Shakira el próximo 29 de septiembre. Es tal la influencia de la cantante barranquillera que la iniciativa a través del hashtag #ShakiraMereceUnDía retumbó en varios países latinoamericanos, como Colombia, México, Chile y Argentina, logrando que la intérprete tuviera su día, justo como otros destacados cantantes.

Shakira en los MTV Video Music Awards 2023

La elección del día no ha sido al azar, sino que tiene un significado muy especial, de acuerdo con el blog For the Record, de Spotify. “Hemos elegido el 29 de septiembre como el #DíaDeShakira, una fecha que, además de rendir homenaje a la artista, coincide con el 25º aniversario de Dónde Están Los Ladrones, uno de los álbumes más reproducidos en Spotify y el que marcó su salto al reconocimiento internacional”.

Así que el próximo 29 de septiembre, además de celebrar los 25 años del lanzamiento del afamado disco, Shakira celebrará su día.

Shakira celebrará su día el 29 de septiembre

Al respecto, la cantante se refirió al“ apoyo inquebrantable” de sus fieles seguidores, así como a la riqueza de su país que le ha servido de inspiración a lo largo de su trayectoria. “El papel que mis fans han desempeñado en mi carrera es imposible de cuantificar. Han sabido entenderme mejor que nadie y me han llevado a donde estoy hoy con su apoyo inquebrantable”, dijo Shakira.

“La forma en que Colombia ha servido de inspiración para mi carrera como artista es inconmensurable. Colombia es una fuente inagotable de inspiración: sus colores, cultura, sonidos, historias, folclore y comida. Es una cultura tan rica y estoy muy agradecida de haber crecido donde lo hice y de tenerla como mi musa de por vida”.

Spotify conversó con Shakira, quien fue cuestionada sobre su sentir acerca del hecho de ser artista y mujer colombiana, ante esto, respondió: “Recuerdo cómo estaba dominada por hombres nuestra industria musical cuando comencé, y me enorgullece representar a las mujeres que vienen de mi país”.

Colombia está en el 9° lugar de países que más reproducen su música, mientras que México está en el primer lugar del listado, seguido de Estados Unidos y España, en segundo y tercer lugar. Según los datos de Spotify, actualmente 157 millones de playlists tienen por lo menos una canción de Shakira.

Sus canciones más reproducidas en Spotify son:

Hip’s Don’t Lie (feat. Wyclef Jean) +1,355 M

Chantaje (feat. Maluma) +923 M

Music Session Vol. 53 con Bzrp +771 M

Waka Waka +733 M

TQG con Karol G +706 M

Además de celebrar el #DíaDeShakira, la cantante fue nombrada por la plataforma de streaming como Embajadora Global EQUAL para este mes. El Programa EQUAL de Spotify, lanzado en 2021, nace con la misión de impulsar la equidad de género en el ámbito musical, enalteciendo y valorando el esfuerzo de las creadoras de todo el mundo.

