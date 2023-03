Integrante de CNCO descubre que no es el padre de la hija que creía suya

A finales del año pasado se dio a conocer que Zabdiel de Jesús, integrante de CNCO, se había convertido en padre de una niña de la mano de su pareja, la cantante Talitha Ghetti. La pequeña, a quien llamaron Luz De Jesús, vino al mundo el 5 de noviembre, y fue hasta unos días después que él compartió la noticia en redes sociales por medio de un tierno video. Desde entonces, el intérprete había preferido ser discreto en su faceta de padre, y ha sido hasta ahora, que ha hecho un sorpresivo anuncio al respecto: descubrió que no es el padre biológico de la niña.

Zabdiel de Jesús hizo un inesperado anuncio

Zabdiel tomó su cuenta de Instagram para dar esta impactante noticia a sus seguidores. “Yo usualmente no hago videos así viendo hacia cámara, pero lo que les quería decir creo que lo tengo que decir así de frente”, expresó el cantante al inicio de su video. “Como todo mundo sabe, hace varios meses atrás, hice el anuncio de que soy papá de una baby, pues resulta que hace unos... No sé cuanto tiempo, pero hace un ratito me enteré de que en verdad yo no soy el papá de la niña”, contó el cantante puertorriqueño.

“En verdad fue algo que me disfruté muchísimo, como que me la gocé. Obviamente estaba como con muchas cosas, con muchos pensamientos, pero dentro de toda la loquera me la gocé muchísimo”, continuó en su mensaje, mientras mostraba un semblante tranquilo, aunque aparentemente algo triste.

“Y nada, es un capítulo que ahora estoy como dejando atrás en mi vida, dentro de muchas otras cosas buenas, eso es lo que estoy pidiendo ahora mismo y quería dejárselos saber”, agregó Zabdiel casi al final de su video, sin entrar en detalles sobre lo que pasará en su relación con la cantante, si han decidido romper vínculos o no. “Gracias a todo mundo que me apoyó cuando hice el anuncio, a todo el mundo que me apoyó cuando tiré la bola, vamos pa’lante”, concluyó.

El cantante dejará atrás este capítulo

¿Qué ha dicho Talitha Ghetti?

Si bien Zabdiel prefirió no entrar en detalles sobre la forma en la que descubrió que la pequeña Luz no era en realidad su hija, y tampoco mencionó a Talitha, ella quiso pronunciarse sobre el tema. Tan pronto como él compartió su video, ella lo retomó en sus historias de Instagram seguido de una declaración respecto a este inesperado anuncio.

“Pa todos los que me están preguntando... Quiero que sepan que yo nunca traicioné a Zabdiel, antes de conocerlo a él yo estaba saliendo con otro muchacho de Puerto Rico, y cuando nos enteramos que yo estaba embarazada siempre supimos que que había una mínima posibilidad de que no era de él”, explicó la cantante.

“Por eso después del nacimiento decidimos hacer un test... Igualmente fue un shock para todos, pero los planes de Dios son inexplicables a veces”, expresó. “Con eso quiero agradecer a @zabdieldejesus y a toda su familia por todo lo que hicieron por mí y mi angelito de Luz... Los quiero mucho y siempre estarán en mi corazón. Bendiciones”, finalizó.

La postura de Talitha

