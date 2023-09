Zabdiel estrena ‘Película’ y FEID lanza ‘Mor, No le Temas a la Oscuridad’

Zabdiel - Película

El intérprete ha estado puliendo su arte desde su carrera profesional como integrante de CNCO, moldeando un sonido que hoy incorpora en su música como solista. Desde que hizo su debut con Aventura, un sencillo fusionado con bachata, Zabdiel ha intrigado los oídos de sus oyentes, lo cual lo ha motivado a presentar su segundo tema Película junto a Mar Lucas y Seven Kayne. Con el objetivo de conectar siempre con su público a través de interpretar experiencias universales, Zabdiel afronta el tema del desamor y la inestabilidad emocional en “Pelicula”. La inclusión de sonidos synth-pop ochenteros en la canción le permite experimentar con nuevos ritmos y mezclar géneros, y así abrir un nuevo espectro de audiencia.

Feid - Mor, No le Temas a la Oscuridad

FEID lanza su esperado álbum, MOR, No Le Temas A La Oscuridad. Este álbum es la más versátil hasta la fecha, con un enfoque más global que amplía sus sonidos con una impresionante producción y que una vez más demuestra su gran habilidad para la composición. MOR, No Le Temas A La Oscuridad es una analogía con ver a la oscuridad de una manera diferente, que a pesar de cualquier situación adversa, todos podemos brillar por lo que queramos lograr, su nombre es un homenaje al aclamado programa de los años 90 de Nickelodeon, “Are You Afraid of the Dark?”.

Juanes - Vida Cotidiana (Deluxe Version)

El colombiano nos trae la versión Deluxe de su exitoso Vida Cotidiana, que llega con dos nuevo temas: “Semilla”, un homenaje a sus hijos Luna, Paloma y Dante. Además de La Versión en mi Cabeza, en la que demuestra el reconocido y constante apoyo que Juanes brinda a la prometedora nueva generación de artistas quien considera tienen un talento que amerita reconocimiento, ya que “La Versión En Mi Cabeza” fue escrita principalmente por la artista Joaquina, nominada al Latin GRAMMY por Mejor Artista Revelación 2023 - así como el popular tema “Ojala” fue escrito por la emergente artista GALE, también nominada a Mejor Artista Revelación 2023.

Rolling Stones X MLB - Hackney Diamonds

Los Rolling Stones y Major League Baseball se han unido para lanzar una edición limitada en vinilo de Hackney Diamonds. Disponible exclusivamente en TheRollingStones.com, este verdadero artículo de colección extremadamente limitado contará con arte personalizado para cada uno de los 30 clubes de la MLB en chaquetas con bolsillos que albergan un disco de vinilo blanco de béisbol. Los Rolling Stones y las Grandes Ligas de Béisbol han tenido una larga historia juntos. En 1989, el Steel Wheels Tour recorrió Norteamérica tocando la mitad de las fechas en casas, o casas anteriores, de equipos de Grandes Ligas de Béisbol. A principios de este mes, los Stones lanzaron el álbum en un evento transmitido en vivo a nivel mundial desde Hackney Empire en el este de Londres. La transmisión en vivo fue seguida por el estreno del video de “Angry”, protagonizado por la actriz Sydney Sweeney, que hasta la fecha ha tenido más de 15 millones de visitas.

Nio García y Anuel AA - Oh na na

En un hito destacado para el género urbano Nio García y Anuel revelan su colaboración, “Oh Na Na”, producida con maestría por Yannc Full Harmony. Esta unión entre dos prominentes figuras del ámbito musical urbano promete captar la atención de la industria y el entusiasmo de los aficionados. Oh Na Na se erige como un himno a la sensualidad y al empoderamiento femenino. La composición, nacida de la creatividad de los propios intérpretes, lleva la firma y el estilo distintivo de ambos.

L+U - Hollywood

Un tema con toques nostálgicos de bolero y sutilezas de la bossa-nova, que narra el íntimo momento en el que Luisa confiesa sus sentimientos a Claudio, poniendo de manifiesto el rol renovado de la mujer en la sociedad contemporánea.

Jay Wheeler - Throwback

La voz favorita del género urbano, Jay Wheeler, está listo para sorprender a su fanaticada una vez más. En este nuevo tema, Wheeler promete coquetear una vez más con el género del Trap y llevar a sus fanáticos a una experiencia musical totalmente diferente a lo que han experimentado antes. A pesar de su incursión en el mundo del Trap, Jay Wheeler no renunciará a su esencia romántica característica que lo ha convertido en un favorito entre los amantes de la música latina.

Sael - Motamoto

Producido por Sael junto al productor chileno Magic On The Beat, es un tema que resalta una vez más la mente innovadora de Sael, ambientado en un ritmo clásico de Reggaeton ideal para una noche llena de diversión en la pista de baile del club. El track está acompañado de un visualizador, dirigido por ILMATO y producido por Martin Cairo, donde vemos a Sael en el estudio de su casa junto a sus amigos y colegas escuchando y disfrutando el producto final de: Motamoto.

Venesti ft. Jay Wheeler - Goodbye

En un revolucionario giro para la música urbana contemporánea, Venesti, el artista colombiano que está redefiniendo las tendencias, se asocia con la superestrella internacional Jay Wheeler para presentar Goodbye. El tema se desprende del álbum debut de Venesti De la Nada y el mismo se estrena con su video musical oficia. “No podría estar más agradecido con la vida por todas las bendiciones que a diario recibo en mi novel carrera artística. Gracias a Jay Wheeler por sumarse a este tema con el que muchos podrán sentirse identificados, estoy muy orgulloso y feliz del resultado”, afirmó Venesti.

Dan Abedrop - Que te Vaya Bien

Esta canción la puedes ver de diferentes maneras: como el canto de una mujer que resurge de las cenizas del fuego de un amor que se apagó y decide seguir adelante muy fuerte y empoderada, o como un himno de empoderamiento para todos aquellos que buscan dejar atrás a personas que los traicionaron o que les deseaban el mal y que finalmente se dieron cuenta y cortaron todos los lazos.

Samueliyo - El Panda de la Palmilla

“Sin esperarlo, ‘SOFI’ se convirtió en el single de mi primer álbum. Creé la canción junto a mi mano derecha, Samuel G (compositor) en Barcelona, en el campamento de We Got The Sound. Fue un proceso mágico. Gotex y Mercaloop trabajaron para crear un ritmo alegre, y nosotros escribimos una letra pícara, pero a la vez apta para todos los públicos”, explicó el artista urbano.

Alessandra Aguirre - Estrellas

Alessandra Aguirre, a menudo comparada con la sensación pop global Miley Cyrus, se destaca por su excepcional destreza vocal y un rango dinámico que deja a los oyentes cautivados. Con Estrellas, la cantautora teje letras conmovedoras en una melodía inolvidable, creando un himno resonante para aquellos que navegan por las intrincadas emociones del amor y la añoranza, especialmente en las relaciones a larga distancia.

Luis Vázquez - Son de Amores

El aclamado joven salsero Luis Vázquez, quien se ha posicionado como una de las promesas de la salsa, vuelve a sorprendernos con su más reciente producción: una versión en salsa del emblemático tema Son de Amores, original l año 2003. Esta reinterpretación busca rendir homenaje a una canción que marcó una época y que, hasta el día de hoy, sigue siendo un referente en la música pop.

partywatcher - El Descaro

Un sentimental homenaje a la música con la que creció, particularmente inspirado en los merengues de los años 80 de leyendas como Fernandito Villalona (El Mayimbe) y Sergio Vargas, así como los contagiosos ritmos de los 90 de agrupaciones como Los Hermanos Rosario. El Descaro cuenta la historia de una vez en la que partywatcher fue a República Dominicana, donde inesperadamente se encontró con una ex novia que hacía alarde de su nueva pareja. Ante tan audaz despliegue, no pudo evitar pensar: “qué descaro”, y de ahí surgió la canción.

