Jennifer Lopez, alcanzada por rumores en su matrimonio con Ben Affleck

Hace casi dos años, Jennifer Lopez y Ben Affleck protagonizaron una de las bodas más esperadas, con la que revivieron la ilusión de muchos sobre las segundas oportunidades. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, la pareja ha sido alcanzada por rumores que ponen en duda la solidez de su matrimonio. En los últimos días han circulado reportes de prensa sobre una supuesta crisis, y se ha señalado que han pasado casi dos meses desde que la cantante y el actor fueron captados juntos.

©GettyImages



Jennifer fue captada el pasado 15 de mayo muy sonriente en Los Ángeles.

El pasado 15 de mayo, Jennifer fue captada nuevamente sin Ben, lo que alimentado las especulaciones. La intérprete de 54 años fue fotografiada a su llegada a estudio de danza en Los Ángeles, a donde arribó en compañía de su equipo.

JLo lució guapa y relajada en un look cómodo y casual compuesto por nos pantalones deportivos color beige, crop top café, tenis a juego, gafas de sol y grandes arracadas. Lejos de mostrar una imagen serie o triste, la también actriz se dejó ver de muy buen ánimo, pues incluso esbozó una sonrisa ante la cámara. Un día antes, la intérprete fue vista sola supuestamente buscando una nueva casa en Beverly Hills.

©GettyImages



La pareja fue vista junto por última vez el pasado 30 de marzo en Nueva York.

La pareja, a la que muchos se han referido como ‘Bennifer’, fue vista junta por última vez hace siete semanas, concretamente el 30 de marzo, cuando disfrutaban de un almuerzo en Nueva York. Se comentó además que los actores recorrieron la ciudad en busca de un nuevo hogar y se resaltó el hecho de que en las fotos Ben tenía una expresión muy seria.

Por su parte, el pasado 11 de mayo Ben fue fotografiado disfrutando de un día en familia junto a su exesposa Jennifer Garner y sus hijos. El actor acudió al partido de baloncesto de su hijo Samuel, quien juega en el equipo de Los Lakers Junior. A pesar de que se separaron en 2015, la expareja mantiene una excelente relación y no es para nada raro que se les vea junta en situaciones relacionadas a sus hijos.

©GettyImages



Ben también ha sido captado sola durante las últimas semanas.

Es más que sabido que tanto JLo como Ben tienen sus propios proyectos personales y profesionales, por lo que no es para nada raro que salgan por separado. Sin embargo, a últimas fechas esto ha sido tomado como una señal de una posible tensión en la relación e incluso algunos medios han reportado que Affleck se mudó de la casa que compartía con la cantante.

©GettyImages



JLo acudió sola al estreno de su película ‘Atlas’.

Dos comentadas ausencias

El pasado 4 de mayo se llevó a cabo el estreno de Atlas, la nueva película de Jennifer, tratándose de uno de sus eventos más importantes este años. Sin embargo, la actriz acudió en solitario al Hotel Four Seasons Downtown, en Nueva York, donde se realizó la presentación. La ausencia de Affleck no pasó por alto, pues apenas en febrero el actor acompañó a su esposa en el estreno de This Is Me... Now, donde derrocharon amor y complicidad.

Un par de días después, el 6 de mayo, JLo acudió icónico Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde una larga lista de estrellas se dio cita para la famosa MET Gala. La actriz lució guapísima y acaparó todas las miradas con un vestido de transparencias firmado por Schiaparelli. Sin embargo, no pasó desapercibido el hecho de que acudió sola al evento, cuando muchos famosos desfilaron por la alfombra con sus parejas. No obstante, tras los comentarios que provocó la ausencia de Ben, se informó que no había podido asistir porque se encontraba en Los Ángeles grabando su nueva película, The Accountant 2.