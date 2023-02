JLo le reprochó a Ben Affleck por su cara de aburrimiento en los Grammy, ¿qué le dijo?

La reciente edición de los Grammy dio mucho de qué hablar: desde los impresionantes looks que se vieron en la alfombra roja, hasta la presentación del boricua Bad Bunny y las sorpresas de los grandes ganadores de la noche. Pero además de esto, hubo algo más que no pasó desapercibido entre el público que siguió la transmisión de la gala de premios, y que por supuesto llegó a las redes sociales: la cara de hartazgo de Ben Affleck. El actor acompañó a su esposa Jennifer Lopez a la ceremonia, pero al parecer no disfrutó tanto como ella. La pareja fue captada en plena transmisión, y al parecer tuvieron un tenso momento debido a la expresión de aburrimiento del intérprete, ¿qué se dijeron?

©GettyImages



El actor fue captado con un semblante de aburrimiento

En el momento en el que el anfitrión de la ceremonia, Trevor Noah se sentó junto a JLo y Ben, y fue por eso que el breve intercambio de palabras entre la pareja no pasó desapercibido. De acuerdo al DailyMail, que consultó a un experto en lectura de labios, la cantante le reprochó a su marido por su actitud y le pidió mostrar más entusiasmo.

“Para”, le dijo Jennifer. “Tienes que parecer más simpático. Tienes que estar motivado”. Affleck no dudó en responder: “Podría”. La cámara, que seguía de cerca a Trevor, captó ese incómodo momento entre la pareja, que al saberse grabada finalizó su charla discretamente. Jennifer optó por mirar al anfitrión y reaccionar divertida a sus palabras. El actor se acomodó el traje y apenas y esbozó una sonrisa.

Sin embargo, aunque muchos se quedaron con las caras de aburrimiento de Ben y con el aparente reclamo que le hizo Jennifer, lo cierto es que durante la velada el actor fue captado más divertido, en especial cuando Noah se acercó directamente a su mesa. Además, muchos fans de la pareja han salido en defensa de Ben, destacando el hecho de que, aunque la música no es su fuerte, eso nomimpidió que acompañara a su esposa.

©GettyImages



Affleck tuvo sus momentos de diversión en los Grammy

JLo feliz de disfrutar junto a Ben

Ajena a todo lo que se comentó en redes sociales, incluidos los memes sobre la cara de hartazgo de su marido, JLo prefirió resaltar lo bien que la pasó en la premiación. La cantante compartió e su Instagram un video con algunos de sus momentos destacados en la jornada del Grammy, y escribió: “Siempre el mejor momento con mi amor, mi esposo”.

A finales del pasado mes de agosto, al compartir los detalles de su espectacular boda con Ben, Jennifer hizo una relfexión que ahora mismo hace eco por el momento que ambos protagonizaron en público y la forma en la que ella decidió dar vuelta a la página.

“Nunca nada me pareció más correcto, y sabía que finalmente nos estábamos ‘estableciendo’ de una manera que sólo puedes hacer cuando entiendes la pérdida y la alegría y estás lo suficientemente probado como para nunca dar por sentado las cosas importantes o dejar que las cosas tontas sean insignificantes.Las molestias del día se interponen en el camino de abrazar cada precioso momento. Nos encontramos en ese tiempo tan deseado de la vida: tener gratitud por todo lo que la vida nos ha mostrado, incluso sus pruebas y tribulaciones”, escribía entonces en su sitio On The JLo.

©GettyImages



La cantante lució espectacular