¿Qué hacía Marc Anthony mientras JLo se casaba por segunda vez con Ben Affleck?

La boda más esperada del año era, sin duda, la de Jennifer Lopez y Ben Affleck, una celebración que sus fans esperaron por casi dos décadas desde aquel compromiso en 2004 que rompieron para tomar rumbos diferentes y reencontrarse de la forma más romántica en 2021. Pero mientras todos los ojos estaban en la lujosa boda de tres días que la pareja organizó en la finca del actor en Riceboro, Georgia, sus ex pasaban el fin de semana de lo más normal y con planes propios.

Marc Anthony se encontraba en un centro deportivo en Miami, en donde al parecer tiene un bote, según reporta TMZ. Todo durante una tarde de lo más tranquila en la que saludaba a los paparazzi que buscaban una foto de él justo en el momento en el que su ex daba el “sí, acepto” por segunda vez al amor de su vida. Sus hijos, Max y Emme, a quienes tuvo durante su matrimonio con Jennifer Lopez, festejaban junto a mamá y sus nuevos hermanos mientras formaban parte del cortejo nupcial y cargaban el velo de la novia.

Vestido con jeans y playera de algodón, Marc se veía de lo más casual y sin intención alguna de tomar un vuelo para celebrar con su ex en la gran boda. En este fin de semana, el salsero no estaba acompañado de su prometida, la ex Miss Paraguay, Nadia Ferreira.

Jennifer Garner, otra gran ausente en la boda

Jennifer Garner fue de las pocas exparejas de JLo y Ben Affleck que fue invitada a la boda. La actriz estuvo casada por 13 años con el actor y formaron una familia con sus tres hijos, Seraphina, Violet y Samuel; quienes estuvieron muy contentos en la boda de su papá.

La actriz de 13 Going on 30 declinó la invitación pero no por motivos personales, sino laborales. Un allegado a ella comentó a Hollywood Life que Jennifer Garner se encuentra trabajando en un proyecto en Texas, por lo que le habría sido imposible asistir. Sin embargo, este sábado, mientras Bennifer se casaban en una lujosa boda con un dress code all in white, ella estaba haciendo compras en un Sam’s Club en Virginia Occidental, muy lejos de Georgia y más aún de Texas.