Nadia Ferreira comparte la más tierna postal padre e hijo de Marc Anthony y ‘Marquitos’

Hace unos días, Nadia Ferreira y Marc Anthony viajaron Londres para asistir a la fiesta de cumpleaños de Victoria Beckham, un evento que reunió a una larga lista de celebridades. Tras su regreso de tierras británicas, la modelo paraguaya ha hecho suspirar a sus seguidores al compartir una tierna postal padre e hijo protagonizada por el cantante y su pequeño ‘Marquitos’.

©GettyImages



Marc Anthony y Nadia Ferreira viajaron recientemente a Londres.

Este 23 de abril Nadia tomó sus historias de Instagram para publicar una foto que refleja el lindo momento que está viviendo a nivel personal y familiar. En la imagen se veían los brazos de Marc rodeando a su bebé, quien aparentemente estaba acostado sobre él. ‘Marquitos’, quien llevaba puesta una linda camiseta blanca tipo polo, colocó además sus manitas sobre las de su padre.

Si bien en la imagen no se alcanzaba a ver ni la cara del salsero ni de su retoño, no fue difícil adivinar que se trataba de ellos, y no solo por los característicos tatuajes que el cantante tiene en sus brazos, sino por la frase con la que la guapa mamá acompañó su publicación: “Mis amores”, escribió, seguido de un corazón blanco.

©@ferreira



Nadia enterneció a sus seguidores con esta foto madre e hijo.

Hace poco más de un mes, el 12 de marzo, Nadie y Marc sorprendieron a todos al publicar en Instagram el primer posado de su hijo. Hasta ese momento la pareja había optado por no mostrar el rostro de su bebé, y solo había compartido fotos en las que se le veía parcialmente. Sin embargo, con motivo de sus 9 meses de nacido, los felices papás decidieron presentarlo al mundo y mostrar por primera vez su carita. “Felices 9 meses mi todo, ¡mami y papi te aman!”, escribió el matrimonio en una publicación conjunta.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues los seguidores de la modelo y el intérprete se mostraron muy emocionados de por fin conocer a ‘Marquitos’, además de que enseguida señalaron el gran parecido del bebé con mamá, en especial por sus bellos ojos azules.

©@nadiaferreira



Marc y Nadia presentaron a su bebé el mes pasado.

La maternidad, un gran regalo para Nadia

En agosto del año pasado, cuando su hijo tenía pocos meses de nacido, la exreina de belleza habló sobre su experiencia en la maternidad y lo que sintió cuando supo que tendría un hijo. “Sentí una alegría inmensa, pero también supe que venía en camino una responsabilidad gigante y que mi bebé sería mi motivación para seguir adelante”, comentó Nadia en una entrevista para la revista Marie Claire México. “Mi mundo cambiaría de manera positiva, pues es ese pequeño ser humano que me ha demostrado lo que es el amor más grande del mundo”, admitió.

En aquella oportunidad, la modelo habló además de su misión como mamá. “Mi deseo es criarlo con el ejemplo, que tenga muy en claro los valores y principios de una persona educada. Poder forjar en él un buen carácter, que entienda el valor de las personas, las cosas y que no hay nada más importante que el amor y el respeto”, dijo.