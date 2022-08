Marc Anthony, molesto con uno de sus fans por aventarle una botella al escenario

Marc Anthony llevó su Viviendo Tour por Colombia, y está muy agradecido con la gente por haberla pasado “increíble”. Sin embargo, hubo un detalle en uno de los conciertos por la Feria de las Flores que no le gustó nada, y es que mientras cantaba, recibió un botellazo por parte del uno de los asistentes, golpeándolo justo en la pierna derecha, un momento que quedó captado en video y que se ha hecho viral.

Marc, siempre tratando de conectar con la gente, había dicho al público que estaría bien tener un trago en ese momento: “¿Saben qué me falta? Un aguardiente de esos”, pero todo es parte del show para que la gente se anime a brindar y seguir disfrutando de la música, las luces y el baile. Sin embargo, alguien se lo tomó muy en serio y le aventó una botella de vidrio, situación que además de lastimarlo, le causó mucho enojo.

A pesar de ello, el flaco no dejó de cantar su tema Flor Pálida, pero sí repudió el acto. Incluso se quitó los lentes que tanto lo caracterizan y los aventó al piso, dirigiéndose con gestos al lugar de donde salió la botella.

Controlando sus emociones, les pidió que no hicieran eso, que se controlaran y no lanzaran objetos como ése. “No lo tiren, yo me lo compro”, dijo un poco más tranquilo ante la sorpresa del público que no dejaba de aplaudirle.

La respuesta de la gente

El video se hizo viral y los fans de Marc incluso tomaron con broma la situación. “Marc Anthony: ‘Me hace falta un guaro (aguardiente)’. Los Paisas: ‘No se diga más’”, fue uno de los subtítulos que a algunos causó risa.

Pero lo que más llamó la atención fue que el artista se controlara mucho ante la situación, pues algunos señalaron que el no haber hecho berrinche por lo ocurrido lo hace aún más grande. También apreciaron que siguiera con toda esa alegría que desborda en el escenario, al mismo tiempo que dejó claro que no aceptaría ese tipo de conducta en sus shows.

