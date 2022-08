Dayanara Torres confiesa en ‘El Gordo y la Flaca’ que su cantante favorito es un puertorriqueño

Una mamá orgullosa y una mujer feliz

Dayanara también contó que se siente muy orgullosa por el camino que van tomando sus hijos en la vida ahora que son independientes. “Son bellísimos, están grandísimos. Los dos ya se graduaron del highschool. El grande (Cristian) está viviendo en Nueva York. El menor (Ryan) está aquí en Miami. Felices, hermosos, grandísimos. Se pasó el tiempo demasiado rápido, de verdad que estos últimos dos-tres años se fueron demasiado rápido”, dijo asombrada de cómo de un día para otro sus hijos ya no eran unos niños. “No estaba preparada, pero por eso me mudé a Miami, porque me quedé solita en Los Ángeles”, aseguró.

De nuevo, las indiscreciones de Raúl sonrojaron a Dayanara, quien por poco revela que otra de las razones por las que se mudó de costa a costa fue por el amor. Hace unos meses salió a la luz que la ex Miss Universo tiene una relación con Marcelo Gama, con quien vive un romance lejos de los reflectores. “¡¡Estoy muy feliz!!, dijo entre risas y un poco apenada por la forma en la que despedían el programa.