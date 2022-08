Lina Luaces, la hija de Lili Estefan está de cumpleaños. La hija menor de la presentadora de El Gordo y la Flaca sopla 20 velitas en su tarta de cumpleaños. A través de su perfil de Instagram, ‘La Flaca’ dedicó una tierna felicitación de cumpleaños a su hija, acompañada de una serie de fotografías del baúl de los recuerdos.

“Feliz Cumpleaños!!!! Happy 20th mi chiquitica bellaaaaaa!!! Que te amoooooo y te deseo toda la felicidad del mundo 🥰 que disfrutes cada día de tus 20 y que DIOS te siga llenando de puras bendiciones y te guíe siempre 🙏. I love uuuu to the moon and back!!!! @linaluaces 🎂🎂🥂🥂🎈🎈🎉💃💃💃 a celebrar todo el mes 🤪🙌”, escribió ‘La Flaca’ junto a las fotografías.

Tenemos para ti la transformación de Lina, quien actualmente se desempeña como modelo, siguiendo los pasos de su mamá durante los inicios de su carrera.