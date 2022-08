Inspirada en ‘La Sirenita’, Karol G estrena tinte de pelo, ¡tienes que ver su nuevo look!

Karol Gse despidió de su característica melena azul para dar paso a un nuevo tinte. La intérprete de Provenza compartió en sus redes sociales que, tras varios años con ese color de pelo, era momento de hacer un cambio y vaya que sorprendió. A través de su perfil de Instagram, donde tiene más de 55 millones de followers, la cantante públicó un video en el que se dejó ver con una melena roja. Feliz por su nuevo cambio de look, la intérprete confesó que lleva ya un par de semanas con esta nueva imagen, pero que ha sido hasta ahora que se decidió a mostrar el resultado.

©Karol G



¡Ya es una hermosa pelirroja!

Además de eso, Karol —cuyo nombre real es el de Carolina Giraldo— cambió su foto de perfil en Instagram, por el personaje de La Sirenita, dejando ver que, a raíz de esta renovada imagen, se identifica con la princesa de Disney. Junto al video en el que mostró su nuevo look, la intérprete comentó: “2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar 🌝 … Pa que cuando me vean en la calle me digan : EaAaaa Maria BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOOooooO 🍒🍒”.

“Mi sirenitaaaaa te amo hermana”, escribió Verónica, una de sus hermanas. “Cómo lo quieras te queda”, comentó el papá de la cantante. Shannon de Lima, Antonella Roccuzzo, Greeicy, fueron solo algunas de las celebridades que celebraron el cambio de look de Karol, el cual seguramente se convertirá en tendencia, sobre todo para sus fieles seguidores.

Para cerrar un importante ciclo en su vida, Karol se fue de viaje por los destinos soñados de su bucket list: Santorini, Dubái y Kenia. Fue en esa soñada travesía en la que decidió hacer un cambio en su imagen, pues según ella, era una forma de dejar atrás todo lo bueno y malo.