El hijo de Marc Anthony y su novia, ¿ya piensan en boda?

¿Qué opina Dayanara Torres de la novia de su hijo?

En una entrevista hace ya unos meses, Dayanara Torres dijo estar encantada con la novia de su hijo, pues es una chica de buen corazón, proviene de una familia con valores, además de que es de lo más tierna y atenta. “Me encanta, es súper dulce, le mando sus regalitos, es bien linda y bien enfocada. Ella es actriz y se llevan muy bien. Estoy contenta, porque era una de las cosas que, desde el inicio, en mis rezos, siempre pedía que le llegara el amor perfecto, porque es tu hijo y tú no lo quieres ver sufrir”, contó a ‘Chiqui’ Delgado en El Break de las 7.

Kylie Jane y Cristian empezaron a ser novios cuando este y su familia enfrentaban el cáncer de piel de Dayanara Torres. Impulsada por su buen corazón, la jovencita iba a casa de su novio y ayudaba con las tareas del hogar, además de cocinar para Dayanara. “Me gusta, porque me ayuda en la casa. El otro día iba a hacer yo, no me acuerdo, pollo guisado o algo, y ella me dijo: ‘¿Puedo cocinar?’”.