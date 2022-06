Ana Patricia Gámez recuerda a su padre a dos años de su fallecimiento: ‘Volví a ser yo’

Ana Patricia Gámez siempre tendrá un lugar muy especial en el corazón para su padre, Juan Gámez, quien hace dos años falleció dejando un hueco en la vida de la presentadora de TV. Pero el tiempo es sabio y ayuda a sanar, una lección que la ex Nuestra Belleza Latina no sólo comprendió, sino que compartió con sus seguidores. Este año, Ana Patricia no sólo dedicó las palabras más bellas para el recuerdo de su papá, sino que también hizo un balance de cómo ha sido su vida desde entonces, lo que ha hecho y cómo poco a poco ha logrado adaptarse a la ausencia de ese gran amor sin dejar de extrañarlo y mucho menos de quererlo.

“Ha pasado mucho desde que te fuiste”, es como abre esta carta virtual para su amado papá. Ana Patricia le cuenta todo lo que ha vivido en este tiempo, cosas que ella misma compartió en las redes sociales y otras más que no había hecho públicas.

Recordó que fue conductora de los Premios Juventud por primera vez, ese escenario en el que su padre siempre quiso verla. También le contó de cómo empezó a hacer ejercicio todos los días, aunque no fue nada sencillo. Y recalcó que hubo días en los que se rindió, no sólo en el tema del ejercicio.

“Me costó mucho superar tu ausencia. Viví mi duelo a solas y me desahogaba en las madrugadas”, contó desde el fondo de su corazón. Pero también hubo un gran motivo que la ayudó a sonreír, y fueron sus hijos Giulietta y Gael.

Poco a poco Ana Patricia empezó de nuevo a disfrutar de la vida, de aventuras, nuevos lugares y experiencias. “Lloro menos, río y canto más... Volví a ser yo...”, concluyó en su tierno video, que después acompañó con las palabras de su recuerdo: “06|28|2020 🤍 2 años 🕊 han parecido una eternidad y a la vez ha sido un abrir y cerrar de ojos. ¡Te amo Papá!”.

El fuerte mensaje de Ana Patricia Gámez

Aunque Ana Patricia compartió su video para expresar cómo ha vivido su duelo, muchas personas se acercaron a ella para agradecerle por mostrar que el dolor de haber perdido a un ser amado no es un túnel sin salida. Algunos de sus seguidores se identificaron por completo con ella después de haber sufrido una pérdida similar y comentando que han vivido lo mismo esperando un día volver a sonreír como lo ha hecho ella.

Dos años atrás, Ana Patricia confirmaba que su padre había fallecido después de batallar por cinco años contra el cáncer. “Un abrazo eterno hasta el cielo, mi viejo. Mi amado padre, tu partida me deja un gran vacío en mi corazón que intentare llenar al recordar todas las hermosas experiencias que tuve a tu lado, gracias por la niñez que me regalaste y porque compartí contigo momentos maravillosos también de grande”, escribió ella en ese entonces. “Eres mi gran guerrero que por cinco años lucho contra el cáncer y como un fuerte roble, no te querías dejar vencer, pero Dios así lo decidió y sé que hoy estás a su lado, moriste en paz y ya no sufres más”, continuó.