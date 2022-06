Rafael Araneda, hospitalizado de emergencia en pleno Día del Padre

La presencia de Rafael Araneda fue notoria este viernes en Enamorándonos, el show que conduce junto a Ana Patricia Gámez. En su lugar la también ex Nuestra Belleza Latina, Migbelis Castellanos, se encargó de llevar el programa más romántico de Univision, y aunque las chicas pasaron un buen rato con los participantes, quedaba la cuestión: ¿En dónde está Rafa Araneda?, una duda que aumentó cuando tampoco se presentó en su programa de radio. Desde la cama de un hospital, luego de ser ingresado de emergencia al quirófano, él mismo explica qué pasó.

“¡¡¡Hola a todos!!! Lo primero es desearles un feliz Día del Padre. Les cuento de mi ausencia en @enamorandonosusa y en @radiopudahuel. Ya me venía sintiendo mal, y con un dolor fuera de lo común en mi garganta el miércoles pasado”, contó en sus redes sociales el originario de Chile.

Aunque parecía una consulta de rutina, el médico encontró otro detalle por el que no dejó ir a Rafa a casa. “Resumen: el doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresita en uno de los exámenes: un pólipo que extirpar”, detalló. “Y ya... ayer al quirófano y todo salió muy bien y he tenido los cuidados necesarios”, explicó anunciando que había tenido que pasar por el quirófano.

Nada de qué preocuparse

Aunque la situación parece alarmante, el presentador de TV calmó a sus seguidores explicando que todo está bien, y que su condición es algo familiar. “Nada para alarmarse, ni exagerar, es algo que conoce mi cuerpo ya que hace años ya me habían operado de lo mismo. Por alguna condición de mi sistema y producto mis hiperalergias, que esto se repetiría con los años... Y así fue... Y aquí vamos”, agregó.

Rafa continuó: “Agradecido de estar mejor en poco tiempo. Adolorido, pero bien, super bien atendido, y rodeado de cariño... Esto es sólo para que sepan por qué no me verán algunos días y si me ven, será al estilo cine mudo”. Su buen humor tranquilizó no sólo a sus seguidores, sino a sus amigos y colegas, quienes le desean una pronta mejoría.

