Ana Patricia Gámez nos habla Sin Filtro sobre sus nuevos retos en la pantalla y detrás del micrófono

Hubo muchos comentarios sobre tu regreso a la pantalla, ¿qué le dirías a quienes te señalan por volver en menos tiempo de lo esperado?

“Es normal. Todas las personas tenemos una idea de lo que puede ser tomar una decisión. Las personas no están acostumbradas a que también es válido cambiar de opinión, y no me refiero a estar 24/7 con mis hijos, porque lo hago, en pensamiento, en corazón. Estoy pensando en ellos mientras están en la escuela. Y es como todas las madres que trabajamos, que buscan un mejor futuro para sus hijos con uno, dos o tres trabajos. No se les puede señalar por el hecho de querer darle algo mejor a sus hijos, pues dije que yo también lo puedo hacer, buscar ese tiempo, ese balance. Así es la vida, llena de decisiones”.