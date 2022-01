Ana Patricia Gámez no perdonaría una infidelidad, y estas son sus razones

Ana Patricia Gámez volvió a sincerarse con sus fans como lo ha hecho desde hace unos meses en su podcast, Ana Patricia sin Filtro. Esta vez, a ex Nuestra Belleza Latina respondió a las preguntas de varios de sus fans, tocando temas diversos. Y una de las dudas resaltó entre las demás: la infidelidad. Y es que después de siete años de casados, dos hijos y una vida hecha en familia; la situación no sería tan sencilla para Ana Patricia.

“¡Ahh! El tema de la infidelidad es algo muy personal”, expresó de principio. Pero dejó ver lo que en realidad piensa: “Yo, Ana Patricia Gámez, mi persona, siento que no lo perdonaría”, confirmó.

Motivos para tomar esta decisión hay muchos, pero los suyos se basan en sus propias vivencias y en la familia que tiene junto a Luis Carlos Martínez. “Digo: ‘Siento que no’ porque la realidad es que cuando uno ya tiene hijos, se puede volver la situación diferente. No lo estoy justificando, para nada, ni critico a las personas que han perdonado infidelidad por sus hijos o por cualquier razón”, continuó.

De la manera más madura, explicó a sus seguidores que esta sería su posición y la que determinaría su decisión; sin embargo, cada quien vive cosas distintas. “Conozco mujeres que dicen: ‘¡Yo jamás, yo nunca perdonaría si mi esposo me es infiel!’ Por eso lo de nunca hay que decir nunca, es cierto”.

Ana agregó: “Siento que yo no lo perdonaría porque sería muy difícil estar con una persona en la cual ya no confías. Y no sólo en tema de infidelidad, ya no confías en general, en cualquier aspecto de la vida”.

Ana Patricia y Luis Carlos, una relación que va de maravilla

Aunque se trata de un tema serio, Ana bromeó al final y envió un mensaje en caso de que su esposo estuviera escuchando: “Mira, Luis Carlos, ¡más te vale que no me pongas los cuernos!”. Y con su calidez, confirmó: “Lo tomo a broma, sé que no sería capaz”.