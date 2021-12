Ana Patricia Gámez y su proyecto más inmediato: ‘La familia va a crecer en mi casa’

¿Cómo describirías este 2020 para ti?

Este año ha sido un año de cambios, de decisiones importantes y de mucho trabajo gracias a Dios. A pesar de que no he estado al aire por los últimos seis meses, no he dejado de trabajar tanto en proyectos personales como en otra como este. Por eso, me siento súper agradecida porque el trabajo siempre llega para las personas que trabajan con el corazón y en ese sentido no me he arrepentido de ninguna decisión.