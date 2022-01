Ana Patricia Gámez rechazó tener su propio programa en una nueva televisora, ¿qué pasó?

Ana Patricia Gámez estuvo a punto de volver a la televisión a principios de año, con un show conducido y protagonizado por ella y con el que volvería a entrar al hogar de sus fans. Pero el sueño del público que tanto quiere volver a verla en la pantalla chica tendrá que esperar, pues de último momento la ex Nuestra Belleza Latina rechazó el proyecto que tenía como fecha de estreno el 3 de enero. Así lo reveló ella misma en una entrevista con Raúl González para Despierta América en Domingo, en donde se sinceró sobre los motivos que la hicieron reconsiderar aquella gran oferta en una nueva televisora.

Ana decidió hace casi un año que pondría una pausa a su carrera para estar más tiempo junto a sus hijos Guilietta y Gael, pero en diciembre, la presentadora de nuevo tomaba las riendas de Enamorándonos mientras Karina Banda se reponía de COVID, un detalle por el que Raúl le preguntó si volvería a la televisión.

“Yo creo que puede ser pronto... Mira, yo ya tenía propuestas para empezar el 3 de enero. Un nuevo programa, mío. Y no lo acepté”, reveló un tanto vacilante en contar los detalles.

Raúl, igual de impresionado que los fans de Ana Patricia, quiso saber más sobre ese show, que ella aseguró era en otra cadena de televisión lejos de Univision. Los motivos por los que no aceptó son diversos, pero el más grande siguen siendo sus hijos.

“No me fui de Enamorándonos ni de Univision ni de la televisión por buscar nuevos horizontes. Yo me fui porque quiero dedicarme a mis hijos, a hacer lo que yo quiera con mi tiempo, con mis negocios. No quiero estar atada”, dijo igual de decidida que hace tiempo, cuando anunció su salida de Enamorándonos.

Ana Patricia Gámez, sin arrepentimientos por haber dejado la televisión

Casi un año después de haber dicho adiós a la vida frente a las cámaras, Ana Patricia Gámez se siente feliz de poder pasar más tiempo con su familia. Además de que puede hacer más producción de su podcast, Ana Patricia Sin Filtros, y continuar desarrollándose como empresaria y diseñadora de su línea de ropa, Beashion Boutique.

“No puede haber arrepentimiento”, dijo contenta por el camino que sigue con su vida profesional. Y es que la mexicana aseguró que, en el ámbito económico, le va mucho mejor que como personalidad de la TV. “Soy privilegiada porque ahorita no tengo ataduras de tiempo más que mis hijos. Siempre me dedico tiempo, siento que es muy importante porque a veces hacemos más por los demás que por uno mismo”, expresó.

Y aunque aseguró que su regreso frente a las cámaras sería pronto, no dio más detalles de cómo sería o qué haría falta para firmar un contrato que la haga volver a los foros.