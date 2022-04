Nastassja Bolívar, ex Nuestra Belleza Latina, espera a su primer bebé

La conductora de 33 años y su novio se comprometieron en julio pasado, cuando él tenía una gran sorpresa preparada para hacerle la pregunta. Steven le pidió que saltaran de un avión, pero ella no quiso y al ver que no podía convencerla, improvisó para pedirle matrimonio con toda su familia como cómplice. ¡Ella dijo que sí! La pareja no planeó una gran boda, querían algo más íntimo y pequeño, un plan al que ahora suman un invitado muy especial: su bebé. ¡Felicidades!

