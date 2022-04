Ana Patricia revela cómo es su relación con Karina Banda: ‘No hay guerra, ni hay envidias, no hay competencia’

En el show de Enamorándonos sí que ha habido intensos cambios ne los últimos días. La semana pasada se anunció que Karina Banda salía del programa para tomar las riendas de La Isla de Enamorándonos, el nuevo reality de enamorados. Pero eso no fue todo, ya que Ana Patricia Gámez regresó a la emisión, casi nueves meses después de haber dejado el show para dedicarse de lleno a su familia y sus otros proyectos profesionales. Ante el panorama, algunos se preguntan en qué términos habían quedado ambas presentadoras, y las especulaciones sobre su relación han dado pie a todo tipo de rumores.

Ana Patricia Gámez decidió abordar esta polémica en su podcast Sin Filtro, el cual se transmite a través de Pitaya. En el audio, la presentadora contó que habló con Karina Banda cara a cara, además de revelar que hasido blanco de críticas, pues hay quienes aseguran que ella le ‘quitó’ el trabajo a Karina, cuando las cosas no son realmente así. “Muchas personas han venido a atacarme diciendo que le quité el trabajo a Karina. Aquí nadie le quitó el trabajo a nadie, ella sigue con un contrato; ella sigue con un proyecto que va a ser una gran oportunidad”, explicó.

“¿Quién, en esta carrera, no ha soñado con tener la posibilidad de ser el talento o la anfitriona de un proyecto propio, ver nacer un proyecto como Rafa y yo vimos nacer Enamorándonos?”, dijo Ana Patricia, refiriéndose a la gran oportunidad que TelevisaUnivision ha puesto en manos de Karina. “Ella ahora tiene la posibilidad de crear La Isla de Enamorándonos, de viajar y tener esta experiencia maravillosa y créanme, que ella está feliz”.

La ganadorade Nuestra Belleza Latina indicó que habló con Karina el pasado viernes, justo el día en que se hicvieron todos esos movimientos en el show. “Tuvimos una plática importante el viernes, una plática donde ambas estábamos conscientes de que podría ser un momento incómodo por el exterior, por lo que pueden pensar las otras personas, por cómo nos pueden poner en guerrilla, pero ambas estamos conscientes de lo que es este trabajo, de las oportunidades que se nos han presentado ambas y lo más importante, ambas estamos contentas, felices y apoyándonos”.

“No hay guerra, ni hay envidias, no hay competencia entre Karina y yo, porque yo sé que hay muchas personas les encanta eso”, agregó.

Un tiempo para sanar

La pausa que Ana Patricia hizo hace unos meses se debió a que necesitaba curar las heridas que le dejaron ciertos eventos en su vida personal, además de querer pasar tiempo con su familia.

“Yo perdí a mi papá hace casi un año y medio, pero realmente yo no viví su duelo, yo no sané su duelo. Yo regresé a trabajar muy rápido eso a mí me afectó en muchas maneras”, reveló. “Entonces yo necesitaba paz emocional, paz conmigo misma, necesitaba en ese momento hacer esta pausa, no solo por mis hijos y por mí y por muchas cosas que sucedían a mi alrededor”.