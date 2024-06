Raúl de Molina celebra el cumpleaños de su esposa, Mily, con un tierno video

La historia de Raúl de Molina no sería la misma sin Mily a su lado, la mujer que hace más de 30 años conquistó su corazón. Dichoso por las historias y experiencias personales que ha escrito junto a ella, el presentador de El Gordo y la Flaca aprovechó este viernes 21 de junio para gritar su amor y admiración por la madre su hija, quien hoy celebra un año más de vida.

© IG: @rauldemolina Raúl de Molina con su esposa, Mily

"Hoy mi esposa Mily @cubapalm está de cumpleaños", escribió Raúl al publicar su clip en Instagram. Y de lo más romántico, continuó: "Le quiero decir que la quiero de aquí al fin del mundo #HappyBirthday to the love of my life!".

El video está conformado por fotos y otros clips de sus recuerdos juntos a lo largo de sus 29 años de casados, tiempo en el que Raúl no sólo la ha llenado de amor, sino que formaron una bella familia junto a su hija Mia Teresa.

En cada ocasión que tiene, Raúl de Molina suele demostrar su amor por Mily, con quien recorre el mundo hasta el sol de hoy. Juntos han viajado creando nuevas aventuras por los lugares turísticos más famosos, así como otros puntos de curiosidad y populares para los viajeros.

El cálido saludo de Mia de Molina para su mamá

Raúl no ha sido el único en celebrar el cumpleaños de Mily por medio de las redes sociales. Su hija, Mía, también se sumó al festejo para la mujer que tanto admira y ama. A través de sus historias de Instagram, la joven compartió una serie de fotos de años atrás, cuando aún era una niña y se refugiaba en todo momento en los brazos de mamá.

© IG: @miademomo

Mia, inspirada por la buena relación que tiene con su madre, publicó una linda postal parisina, de ambas debajo de la Torre Eiffel, con Mily cargando a su pequeña en la espalda. Mía, con un look muy al estilo Lindsay Lohan en The Parent Trap, sonríe feliz por ese recuerdo que hoy es parte de la felicitación para mamá.

"Te amo" y "Tú y yo siempre" fueron los primeros mensajes que Mia envió en este día de celebración en su familia, y con un par de fotos más en las que capturaron el lazo entre madre e hija desde sus primeros años juntas, volvía a recordar gratos momentos.