Raúl de Molina continúa su festejo cumpleañero por tierras españolas

El pasado 29 de marzo Raúl de Molina llegó a los 65 años y por supuesto quiso celebrar debidamente esta importante ocasión. Emocionado, el conductor mostró el gran regalo que le dio una aerolínea al permitirle visitar la cabina del avión que lo llevó de Miami a Madrid. Ahora, tras arrancar de forma inigualable sus festejos, al presentador de El Gordo y La Flaca (Univision) ha continuado con su espectacular viaje de cumpleaños por tierras españolas.

En sus historias de Instagram, Raúl publicó un video del lindo festejo que tuvo en un famoso restaurante de Madrid: Casa Lucio. En las imágenes se le veía sentado a la mesa junto a su esposa Millie, mientras los presentes le cantaban a coro Feliz Cumpleaños. El presentador de origen cubano se mostró muy sonriente, a la espera de apagar la velita que adornaba el pequeño pastel que tenía enfrente.

Poco después, el carismático conductor compartió un nuevo video en el que mostró que estaba rumbo al siguiente destino de su aventura por España. “Camino a Valencia”, escribió De Molina mostrando el hermoso paisaje que estaba disfrutando mientras viajaba en tren rumbo a la dicha ciudad. El presentador degustaba una taza de café mientras miraba tranquilamente por la ventana.

El pasado 31 de marzo, en el que al parecer fue su último día en la capital española de este viaje, Raúl publicó un recuento de esta aventura junto a su esposa. “Dando vueltas por #Madrid La ciudad que se ha convertido en la favorita de todos los latinos”, escribió. Las imágenes no dejaron espacio a dudas sobre lo bien que la estaba pasando en esta travesía de cumpleaños. El colaborador de Univison es un amante de los viajes y en cada oportunidad hace sus maletas y se va a explorar los más bellos destinos del mundo junto a su familia.

Al parecer en esta aventura Raúl no estuvo acompañado de su hija Mía, aunque eso no impidió que ella le dedicara una linda felicitación en su cumpleaños. “Te amo papi”, escribió la joven al compartir dos lindas fotos de su papá, una de ella junto a él siendo apenas una niña pequeña.

Año nuevo, retos nuevos

Raúl está celebrando su cumpleaños unos meses después de arrancar el 2024, un año en el que se ha planteado importantes metas, incluidas algunas relativas a su salud. “Perder 5 libras más que es todo lo que necesito para lucir más espectacular de lo que ya estoy”, expresó el presentador en una de las primeras emisiones de El Gordo y La Flaca al hablar con su compañera Lili Estefan.

“Estoy empezando el año y por primera vez en largo tiempo puedo decir, ‘oye, estoy con sesenta y pico de libras menos que el año pasado’”, expresó entonces satisfecho. “Esta chaqueta que me pongo hoy, que no me di cuenta de que no era de las que están arregladas.... ¡Mira qué grande me queda!”, dijo sonriente.