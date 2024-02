A punto de cumplir 30 años de casado, Raúl de Molina se sincera: ‘No creo que me vaya a divorciar nunca en la vida’

A propósito del 14 de febrero, Raúl de Molina y su esposa Mily fueron entrevistados por su hija Mía para El Gordo y la Flaca. La joven de 23 años sacó a relucir sus dotes como entrevistadora y habló con sus padres acerca de su sólida relación. El presentador de Univision y su mujer cumplirán este 2024, 30 años de casados, por lo que esta entrevista fue de lo más especial, en la que nuevamente, Raúl expresó su amor incondicional hacia Mily, con la que ha formado una bella familia.

©@rauldemolina



Raúl de Molina y su esposa, Mily en el día de su boda

Raúl comenzó a contar cómo fue el inicio de su historia de amor. “Nos conocimos alrededor del año 1990 o 1991 en Key Byscane en una fiesta de Fin de Año. Ella estaba con una amiga que fue la que me presentó a Mily. Empezamos a salir a un bote que tenía la amiga de ella, íbamos a tirar fotos, yo iba a tirar fotos y Mily estaba ahí”.

Mily recordó cómo fue su primera cita, a la cual ¡su hermana fue! Con humor, Raúl contó que la hermana de su ahora esposa “siempre estaba metida en la vida de ella”. Con 30 años de matrimonio, Mily confesó que su seceto para estar casada con Raúl de Molina es “mucha paciencia”.

“De verdad que estoy muy feliz, casado con tu mamá”, contó el conductor de televisión. Acerca de las características que enamoraron a Mily de Raúl, ella confesó: “Me gustaba cómo él era, era súper divertido, caballeroso, no tenía malicia, era como un niño grande y siempre muy positivo”. En tanto, el presentador detalló que a él le enamoró de Mily lo detallista y hogareña que era.

El punto máximo de su relación fue cuando hicieron un viaje a Egipto, y fui ahí que descubrieron que eran el uno para el otro. “Yo tenía un viaje que iba solo a Egipto a tirar fotos y le digo ‘¿quieres venir conmigo? y me dijo que sí. Entre Egipto y Londres pasamos entre 18 y 20 días, eso fue hace más de 30 años. (Fue) antes de casarnos y nos llevamos bastante bien en el viaje”, contó. “Nos gustaban las mismas cosas; viajar, él tiraba fotos, me encantaba la fotografía”, agregó Mily.

©@rauldemolina



Raúl de Molina y Mily en Egipto hace más de 30 años

Antes de concluir la entrevista, Raúl reiteró su amor por la mujer que lo ha acompañado en los últimos 30 años. “No puedo tener mejor esposa que mi esposa... con todas las peleas que tenemos como todas las familias y a Mía todavía más. Me siento dichoso de tener una esposa como Mily”.

Pelean como cualquier pareja

De vuelta al programa, Lily bromeo con el hecho de que, más que ser una historia de amor, era una de “aguante”. Eso sí, Raúl quiso hacer una aclaración, porque a veces la audiencia malinterpreta los comentarios que él hace en vivo sobre su esposa. “Nos peleamos como todas las pejas pero estamos juntos. No creo que me vaya a divorciar nunca en la vida. Quiero muchísimo a mi esposa, la gente que no sabe, se enoja y cuando yo hago chistes de Mily, luego dicen ‘¡ay cómo hace chistes así! Estoy súper feliz de estar casado con Mily”.

