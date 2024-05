Raúl de Molina revela en qué trabaja su hija Mía: ‘Está más feliz que nunca’

Más allá de su exitosa carrera en la televisión, para Raúl de Molina no hay tesoro más grande que su familia. Fruto de su sólido matrimonio con Millie, el conductor es padre de Mía, quien el mes pasado celebró su cumpleaños número 24. La joven ha tomado un camino distinto al de su padre en la industria del entretenimiento, pero eso no significa que no esté feliz y realizada como él. Orgulloso, el presentador ha revelado a qué se dedica su hija y ha asegurado que está muy contenta con su trabajo.

©@rauldemolina



Mía es la fuente de orgullo de su famoso padre.

Transparente como suele serlo, Raúl habló de su hija en la emisión del 28 de mayo de El Gordo y La Flaca (Univision), y contó que, tras una pausa, Mía ya se encuentra de nueva activa laboralmente. “Mía está trabajando, empezó a trabajar otra vez. Se graduó de Negocios Internacionales, pero quiere trabajar nada más en lo que tiene que ser el fashion. Eso es lo que le gusta a ella”, contó el conductor.

Tal como lo comentó ‘El Gordo’, Mía ha dejado ver en sus redes sociales su gusto por el mundo de la moda. En su cuenta de Instagram, donde suma más de 49 mil seguidores, suele compartir algunos de sus estilosos looks, así como vistazos de su estilo de vida.

©@miademomo



A Mía le apasiona en mundo del fashion.

Raul explicó que su hija “estaba trabajando en una tienda de una joyería, de las más importantes de Estados Unidos. Ahora está trabajando en otro lugar y está feliz, más feliz que nunca”, agregó, aunque sin ahondar en los detalles.

Sin embargo, quien dio más pistas sobre el nuevo trabajo de Mía fue Lili Estefan, la compañera de Raúl, pues señaló que en su opinión, la joven tiene un trabajo perfecto. “El mejor negocio que una mujer puede tener es trabajar en una tienda que te dé descuentos”, expresó.

©@miademomo



Mía se encuentra feliz y realizada a sus 24 años.

Los desafíos de tener un papá famoso

Aunque Mía no se dedica como tal a la televisión, sí mantiene cierta cercanía con los medios dado el trabajo de su papá. A finales del año pasado, la joven se sinceró en una entrevista con Rodner Figueroa sobre distintos temas, incluida su vida como hija de una celebridad.

“Yo creo que me ha beneficiado mucho, estoy súper agradecida y orgullosa de mi papá, pero siento que definitivamente es algo difícil. Porque cuando vives con alguien famoso, tu vida está en el spotlight, porque hay muchas cosas que tú prefieres que no salgan o no quieres que sean públicas que al final del día van a a ser porque es la industria en la que está mi papá, así que ha sido un poco difícil crecer así, pero al mismo tiempo me ha encantado”, contaba entonces en el canal de YouTube Cara a Cara.