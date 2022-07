Raúl de Molina hace frente a las acusaciones de racismo en Premios Juventud

A unos días de Premios Juventud, la polémica rodea a Raúl de Molina, quien fue señalado de ser racista al no querer saludar a la intérprete dominicana Yameiry Infante Honoret, mejor conocida como ‘La Materialista’. En entrevista con Enrique Santos, el propio Raúl de Molina se encargó de dar su versión de los hechos y explicar por qué sí saludó de abrazo a Carlos Ponce, por ejemplo, y a ‘La Materialista’, no. El conductor de El Gordo y la Flaca se defendió de las acusaciones hacia su persona y dejó claro que no era por un tema de racismo, sino por la pandemia del coronavirus.

©@elgordoylaflaca



Raúl de Molina y su esposa Milly en la alfombra de Premios Juventud

Pese a que los contagios se han reducido considerablemente —a comparación de 2020—el virus aún es un tema de cuidado, sobre todo para aquellas personas con ciertas condiciones o en el caso de Raúl, por su edad. En un enlace telefónico, Santos le dio espacio a Raúl de Molina para hablar de lo sucedido. El presentador de Univision explicó que se sintió seguro de saludar a Carlos Ponce, porque de antemano, él sabía que, uno de los requisitos para estar en la alfombra de Premios Juventud como presentador era hacerse una prueba para detectar el COVID-19. Así que Carlos Ponce se había hecho una prueba y su resultado era negativo, por lo que Raúl se sintió seguro de saludarlo.

“Sí abracé a Carlos Ponce pero sé que Carlos, para poder estar en la alfombra de Premios Juventud, tuvo que hacerse una prueba de Covid. No solo fue una cosa de que no la saludé a ella (’La Materialista’) lo han inventado esto... porque sea dominicana, sea china, sea cubana, sea americana, no voy a dar un beso si no la conozco, a nadie”, dijo el conductor de 63 años.