El cálido mensaje de ‘El Gordo y la Flaca’ para Dayanara Torres: ‘Que te recuperes pronto’

El cariño que sus compañeros tienen por Dayanara Torres es de lo más sincero, algo que a ex Miss Universo se ha ganado gracias a su alegre personalidad, la cual contagia de luz y alegría a todo aquel que se topa con ella. Por ese motivo, la producción de El Gordo y la Flaca tuvo un lindo gesto hacia ella, en un momento en el que los ánimos y los buenos deseos son bienvenidos por parte de la también presentadora de TV, quien en ocasiones acude como invitada al show de espectáculos de Univision.

Esta semana, Dayanara ha mostrado con particular agradecimiento las muestras de cariño de sus allegados, quienes le han enviado flores a su casa con un motivacional mensaje. Y es que, al parecer, la exreina de belleza estaría pasando por días no tan sencillos en torno a su salud.

“Querida Yari: Espero que te recuperes pronto. You got this!!! Aquí cuentas con toda la familia de El Gordo y la Flaca”, se puede leer en la tarjeta que decora el ramo con rosas, hortensias blancas y otra selección más de flores que Dayanara colocó en su habitación. “Te queremos mucho”, firma la producción, recordándole el cariño que tienen hacia ella.

Dayanara Torres compartió en sus historias este lindo detalle que llegó hasta su casa y que colocó en su mesa de noche, junto a su cama. “Gracias a mi familia de El Gordo y la Flaca por tanto amor”, escribió sobre las imágenes de este arreglo.

Dayanara Torres, llena de flores

Desde hace unos días, la ex Miss Universo ha compartido en sus historias de Instagram lo dichosa que se siente por el cariño de sus amigos. Si bien recibió con mucho agradecimiento el arreglo de la producción de Univision, no es el único regalo que ha llegado a su casa esta semana.

El lunes, Dayanara mostró otros dos arreglos que le enviaron, uno de ellos de parte de su amigo, el doctor Campos. “Te quiero mucho mi campeona bella... positiva siempre”, se podía leer en el video de sus stories, en el que de fondo se escuchaba a su hijo Ryan tocando el piano.

Un ramo más, esta vez de rosas rojas y con la leyenda “Te quiero” se sumó a los regalos que recibió. Aunque ha mostrado la belleza de las flores que ahora decoran su hogar, la también actriz originaria de Puerto rico no ha hecho más comentarios sobre los motivos por los cuáles sus amigos y colegas le han enviado sus mejores deseos.