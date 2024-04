Con flores y su hijo Ryan al piano, Dayanara Torres recibe un cariñoso mensaje, ¿de quién?

Dayanara Torres sorprendió a sus seguidores con un detalle muy especial que llegó a su casa esta semana. La ex Miss Universo compartió en sus historias de Instagram un regalo muy especial que lució orgullosa. Desde la intimidad de su hogar en Miami, nos dejó ver la mesa de su comedor con no uno, sino dos arreglos florales con un mensaje bastante cariñoso.

“Te quiero mucho mi campeona bella... positiva siempre”, se podía leer en la tarjeta de la florería, colocada sobre uno de los arreglos que llamó la atención por las rosas y peonias rosas que lo conformaban. De fondo, se podía escuchar la melodía de un piano, creada por su hijo Ryan, con la que llenaba el lugar mientras la también actriz apreciaba el arreglo que había llegado a casa sólo para ella. Dayanara respondió con tres grandes palabras colocadas sobre el video: “Te amo”.

En otra historia, un arreglo más era el protagonista, esta vez con más de una docena de rosas rojas y el mensaje: “Te quiero”. Al igual que en el primer video, Ryan se escuchaba practicando en el piano y Dayanara respondía con un “Gracias, mi amor”, además de corazones y un beso que decoraban el clip.

¿Quién llenó de flores a Dayanara Torres?

Pero, ¿quién le envió las flores? Más allá de un admirador secreto, Dayanara Torres dejó ver que fue el doctor Daniel Campos quien estaba detrás de este gran detalle. Fue él quien firmó, al menos, el primer arreglo de flores que llegó a las manos de la ex reina de belleza originaria de Puerto Rico.

El especialista en Estética Medica y Antienvejecimiento, no sólo se lleva bien con Dayanara, sino con otras famosas que acuden a él, como Angélica Vale, Adamari López o Gaby Espino.

En su caso particular, la relación entre la ex de Marc Anthony y el doctor Campos ha sido bastante cercana, y luego de superar el cáncer de piel en 2020, ella misma admite que no se hace ningún tratamiento si no lo consulta antes con él. Ninguno de los dos comentó el motivo detrás de este lindo gesto; sin embargo, bien dicen que no hace falta una ocasión especial para llenar de flores a una mujer.