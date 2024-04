Dayanara Torres en su tarde más divertida junto a sus hijos en un boliche

Para Dayanara Torres no hay felicidad más grande que pasar el tiempo junto a sus dos grandes amores, sus hijos Cristian y Ryan, tal como lo confesó en una reciente entrevista para HOLA! Américas. La ex Miss Universo valora mucho los momentos que pasa con ellos, pues cada vez es más común que cada uno tenga sus propios planes, agenda y compromisos. Eso sí, siempre encuentran un lugar en su agenda para divertirse, compartir risas y alegrías que se quedan grabadas en su corazón.

Uno de esos ratos tan especiales es el que vivieron esta semana en una divertida escapada a un boliche en donde todos demostraron qué tan buenos son en este deporte. La también actriz y presentadora intentó hacer algunas chuzas, aunque la puntería le falló un poco. En cambio, sus hijos demostraron su espíritu de competencia al derribar la mayor cantidad de pinos. Al final, no se trataba de ver quién era mejor, sino de divertirse entre todos.

Después de unos tiros en la mesa y tratar de mejorar el juego, Dayanara, sus hijos y Hanna, la novia de Ryan, continuaron con la diversión en el arcade del lugar. Entre los juegos, Dayanara y Cristian aprovecharon para posar y captar una linda foto sonrientes, aunque la orgullosa mamá captó a su hijo bostezando.

Cristian y Ryan recordaron algunos días de su infancia con atracciones con realidad virtual, y Dayanara no se quedó atrás acompañándolos en una misión en otro de los juegos. También se dedicaron a eliminar objetivos con muy buena puntería; y volvieron a competir en air hockey.

Al final, cerraron el día posando para una foto todos juntos. “Nada me hace más FELIZ 🥰 que tener a mis nenes cerquita de mí... Gracias por arroparme con tanto amor esta semana tan importante... 🩵🤍🩵”, escribió Dayanara junto a la publicación.

La felicidad de Dayanara Torres

En estas últimas semanas, Dayanara Torres ha compartido con el mundo los detalles de la felicidad. Y es que la ex reina de belleza, originaria de Puerto Rico, es la voz detrás del podcast Lab de la Felicidad, la versión latina del show creado por la Dra. Laurie Santos. En él, la presentadora de TV muestra y da herramientas para que el público identifique la felicidad dentro de cada uno.

En una charla con HOLA! Américas, Dayanara contó sobre la reacción de sus hijos al verla tan emocionada y llena de proyectos: “Siempre me han visto sonriente, con proyectos o no, siempre me han visto feliz. En mi casa siempre mantuve esa alegría y creo que tiene que ver con mi papá”, explicó.

Y recordó: “Cuando yo crecía, en mis años de pequeña, nosotros no tuvimos lujos ni nada por el estilo, vivíamos en el campo en una casita de madera; y siempre éramos felices, no importa que no tuviéramos nada. No teníamos cosas, no teníamos lujos, no teníamos lo que tenían todos mis amiguitos en la escuela”.