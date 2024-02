Dayanara Torres cruza el océano para sorprender a su hijo mayor en su cumpleaños

Cris Muñiz, el hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony, festejó sus 23 años el pasado lunes 5 de febrero. El joven tuvo un pequeño festejo en casa con su novia, Kylie Jane Marco, además de la gran sorpresa del día: la aparición de su madre en la puerta de su hogar. Dayanara Torres estaba en Madrid por trabajo y todo parecía indicar que no podría pasar el cumpleaños de su hijo a su lado, pero la reina de belleza lo sorprendió. La modelo hizo un viaje maratónico de 19 horas para estar con su hijo en su cumpleaños 23 y la reacción de él es de lo más emotiva, pues literalmente se quedó con la boca abierta pues no esperaba que su mamá lo sorprendiera de esa manera.

Marc Anthony y Dayanara Torres son padres de Cristian y Ryan

Tras concluir su agenda en España, Dayanara Torres voló de Madrid a Miami y ahí tuvo una breve escala, y horas después tomó otro avión para poner rumbo a Los Ángeles. Así, tras haber volado casi 20 horas, la modelo hizo la gran hazaña y llegó hasta la casa de su hijo en Los Ángeles. A través de sus redes compartió el video del momento exacto en el que Cris abre la puerta y se queda sin palabras al ver a su mamá, pues él creía que no tendría la oportunidad de pasar su gran día al lado de ella.

“10am Madrid ✈️ Miami. Un 🍀☕️ & 🍷 en mi layover... 5:20pm Miami ✈️ LA💖 19 horas mas tarde 💕👩🏻‍❤️‍👨🏻💕...so worth it!”, escribió la también presentadora hablando de todo lo que hizo para poder estar al lado de su hijo mayor.

En su post, Dayanara también agradeció a sus dos cómplices; la novia de su hijo por estar al pendiente de cada detalle previo a su llegada, así como a su madre, la señora Luz Delgado, quien guardó el secreto de su viaje a Los Ángeles. “¡Te amo mi Cristian de mi Vida! ¡Qué rico poderte abrazar en tu cumpleaños 🎂! You do give the best hugs EVER! Feliz de ver tu nueva vida y pasar tiempo juntos! You fill me with so much Happiness, I’m so proud of YOU and the brilliant young man you have become (Me llenas de tanta felicidad, estoy muy orgullosa de TI y del joven brillante en el que te has convertido)... Eres puro corazón, mi cantito de pan... My favorite older son! Gracias Kylie por estar pendiente de cada detalle 🤫 y Lela por convertirte en la mejor secret keeper! #ImImpressed y a mi Panini🐾 por recibirme con tanto cariño #Nieta #HappyBirthday #FelizCumpleaños #Kitian #LosAngeles #NewLife #LoveMyBoy #Love”.

En el video se aprecia la reacción de Cristian, quien abraza a su mamá, mientras esta no deja de sonreír y llenar de besos y mimos a su hijo mayor. En el clip también figura ‘Panini’, la perrita dachshund de la joven pareja, a la cual Dayanara Torres se refiere como su ‘nieta’, pues los chicos la ven como su hijita.

“Ese es el mejor regalo de cumple que le hayas podido dar a tu niño”, “Una madre iría hasta la luna”, “¡Hermosa sorpresa!”, “Oh my God, que sorpresa tan brutal para tu hijo”, fueron algunos de los comentarios de los fans de Dayanara, quienes estaban igual de emocionados por la bonita sorpresa de la modelo para su hijo mayor.

La dulce felicitación de su novia

Recientemente, Cris celebró cinco años de noviazgo con su novia, la joven Kylie Jane Marco. Ambos han vivido grandes aventuras, como el hecho de haberse ido juntos a Nueva York para estudiar la universidad o su reciente mudanza a Los Ángeles. A propósito del cumpleaños de Cris, Kylie le dedicó un tierno mensaje con algunas tiernas fotos juntos. “Cinco años después 🤍 todavía haces que mi corazón cante. Te amo hasta la luna y al otro lado del universo un millón de veces. ‘Si pudiera tener un deseo te llevaría a una nave estelar, pero yo no sabría qué hacer con todo el amor que tengo por ti- Penumbra Moon”

A este post, Nadia Ferreira, la madrastra de Cris, reaccionó con unos emojis en forma de corazón “❤️❤️❤️”, mientras que Dayanara comentó: “Los Amo ♥️♥️♥️🎉♥️♥️♥️ ¡Feliz Aniversario!”.

Cristian Muñiz y Kylie Jane Marco

