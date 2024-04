Dayanara Torres se sincera y nos cuenta los detalles de su vida que la hacen tan feliz

Basado en todos estos daos, para ti, ¿cuál es la clave de la felicidad?

“Creo que es una cosa de escogerlo tú. Te puedes levantar en la mañana y mirar todo y decir: ‘Me falta esto, no tengo esto, no me ha llegado tal cosa, quiero tal cosa. ¿Cuándo será el día que me llegue a mí? ¿Cuándo será el día que me gane la loto?’. Todas esas cosas no vienen al caso, yo creo que es escoger ser feliz con lo que ya tienes

Este es mi ejemplo: si uno nada más se levanta con un corazón agradecido, ya es feliz. Sí, en algún momento te van a llegar las cosas y si es para ti, es para ti. Y sí, puedes trabajar en qué sé yo, tener algo mejor, un mejor trabajo o donde te sientas más cómoda, cosas así; pero no quiere decir que en estos momentos no eres feliz.

¿Por qué no eres feliz? Tienes salud, tienes a tu familia, tienes amigos, porque no estás sola. Esa es la parte más difícil para el ser humano, entender que no son las cosas ajenas las que te hacen feliz. Está en ti”.