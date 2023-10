Dayanara Torres, al borde del llanto, celebra su cumpleaños con su nueva familia en Puerto Rico

Dayanara Torres celebró muy contenta su cumpleaños en su natal Puerto Rico, a donde viajó hace unos días para participar en un proyecto cinematográfico que la tiene muy emocionada. Fue ahí en donde, rodeada del cariño del staff y sus nuevos compañeros en esta aventura frente a las cámaras, la ex Miss Universo estuvo de lo más consentida en su gran día, en el que la sorprendieron con un pastel que la emocionó casi hasta las lágrimas.

“Qué día tan Maravilloso ✨ ¡Un Cumpleaños que Siempre Recordaré! 🎉🎂🎉💃🏻🎉🧁🎉”, escribió en sus redes sociales con un video desde el set de filmación de la película Padres (Lifetime), y el momento en el que todos la abrazaban por su gran día. El el clip, se aprecia el momento en el que agradece por este gran detalle: “Me siento feliz porque me levanté y dije, ‘estoy trabajando, haciendo lo que me encanta, lo que me apasiona con gente maravillosa’. Estoy feliz de pasarla con mi nueva familia. ¡Gracias por un hermoso cumpleaños”, después cerró los ojos, pidió un deseo y sopló las velas ante el aplauso de todos los presentes.

Más tarde, Dayanara tuvo una fiesta de antifaces en la que se la pasó muy contenta y, nuevamente, sus amigos la llenaron de amor y la dulzura de dos tartas especiales para celebrar este día, y ella no se contuvo a la hora de pedir sus deseos antes de apagar la velita.

Dayanara Torres, una nueva etapa más fuerte que nunca

Para Dayanara Torres, el 28 de octubre inició una nueva etapa en su vida, al menos es lo que ella misma decretó para celebrar su cumpleaños: “¡Feliz cumpleaños a mí 💃🏻! Una Nueva Vuelta al Sol más Fuerte y Decidida. Este nuevo capítulo de mi vida se llama: ‘Mi turno’”.

Su optimismo resuena después de que hace unas semanas confirmara en sus redes sociales que había puesto fin a su relación de dos años y medio con Marcelo Gama. “La gente piensa que uno no está feliz. Yo soy feliz, yo soy una persona bendecida, yo he pasado por muchas cosas grandes en mi vida. Mi felicidad no viene de la persona con la que yo esté”, aseguró en El Gordo y la Flaca.

“Estoy feliz y tengo muchas cosas que están programadas hasta el final del año, estoy contenta... Estoy leyendo un guión, una película que viene”, sentenció.

