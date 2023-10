Dayanara Torres se sincera sobre su ruptura: ‘Mi felicidad no viene de la persona con la que yo esté’

Hace una semana, Dayanara Torres dio a conocer que, tras una relación de dos años y medio, ella y Marcelo Gama habían decidido poner fin a su noviazgo y tomar caminos separados. El viernes pasado, durante el show de El Gordo y la Flaca, la reina de belleza conversó con Lili Estefan acerca de su nueva soltería. Contrario a lo que podría pensarse, la también actriz se dejó ver radiante, asegurando que está “feliz”, además de dejar claro que su felicidad no dependía de estar en pareja, algo con lo que totalmente coincidió Lili, quien tras su divorcio no ha estado en ninguna relación.

Dayanara Torres reveló que terminó su relación con Marcelo Gama hace más de una semana

“¿Cómo se hace esto a nuestra edad?”, preguntó ‘La Flaca’, refiriéndose a la forma de abordar una ruptura sentimental. A lo que Dayanara respondió que si bien, no ha sido fácil, lo mejor es conversar con la otra persona. “Es un poco difícil, pero creo que lo más importante, en esta etapa que estamos viviendo, si uno se da cuenta que está con una persona que no es la persona para ti para el resto de tu vida, lo mejor es hablarlo como personas maduras y desearle lo mejor, él no pierde su tiempo y yo no pierdo el mío”, contestó.

También conversaron acerca del hecho de querer cambiar a la otra persona, y ambas acordaron que, “definitivamente no funciona”. Además de esto, Torres, quien comparte dos hijos con Marc Anthony, se mostró libre de resentimientos hacia Marcelo. “Le deseo siempre lo mejor, lo respeto muchísimo, lo admiro muchísimo, pero sí, uno tiene que pensar en un su futuro”, agregó.

Hace unos meses, Dayanara y Marcelo juntos en Nueva York

Acerca de su sentir en estos momentos, Dayanara explicó que está feliz, rodeada por los suyos y que no necesita nada más, aunque algunos crean lo contrario. “La gente piensa que uno no está feliz. Yo soy feliz, yo soy una persona bendecida, yo he pasado por muchas cosas grandes en mi vida. Mi felicidad no viene de la persona con la que yo esté”, aseguró. “Estoy feliz y tengo muchas cosas que están programadas hasta el ifnal del año, estoy contenta... Estoy leyendo un guión, una película que viene”.

A una semana de dar a conocer públicamente su soltería, Dayanara contó que varios de sus amigos cercanos le han ofrecido presentarle nuevos galanes, pero eso es algo que no está en su radar, por ahora. “No me busquen (galanes). Estoy feliz, estoy trabajando. Eso es lo primero que me dicen ‘ay te queremos presentar...’ no, no, estoy feliz, estoy de vacaciones, estoy pasándola bien, disfrutando a mi familia y a mis hijos, estoy feliz, no se preocupen”, concluyó.

