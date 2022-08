Lili Estefan celebra a lo grande los 20 años de su hija, Lina

Lina avanza con paso firme en sus decisiones y su mamá no podría estar más orgullosa de la mujer en la que sse ha convertido. Emocionada, además de compartir fotos de su hija desde que era pequeña, Lili le envió un bello mensaje de cumpleaños: “¡¡¡Feliz Cumpleaños!!! Happy 20th, mi chiquitica bellaaaaaa!!! Que te amoooooo y te deseo toda la felicidad del mundo 🥰 que disfrutes cada día de tus 20 y que DIOS te siga llenando de puras bendiciones y te guíe siempre 🙏. I love uuuu to the moon and back!!!! @linaluaces 🎂🎂🥂🥂🎈🎈🎉🎉💃💃💃💃💃 a celebrar todo el mes 🤪🙌”.

