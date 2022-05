Lili Estefan no puede contener su felicidad por la graduación de su hijo mayor: ‘Esto es un logro inmenso’

Lili Estefan se ausentó de El Gordo y la Flaca el pasado viernes por una muy buena razón: la graduación de su hijo Lorenzo. El joven de 22 años concluyó sus estudios en la Universidad del Sur de California (USC) y la presentadora lo acompañó en su día especial, así como su otra hija, Lina Teresa. Ambas estaban de lo más emocionadas pues la graduación de Lorenzo representa un gran orgullo para toda la familia, sobre todo para la conductora, quien ha sacado adelante a sus hijos.

©@liliestefan



La familia Estefan al completo celebrando la graduación de Lorenzo Jr.

En el festejo, Lili estuvo acompañada por otros de sus seres queridos, como su hermano Juan Estefan y la esposa de este, Olida Colina, además de su famosa tía, la cantante Gloria Estefan y su hija Emily Estefan y la pareja de ella, Gemeny Hernández. Al completo, la familia acompañó a Lorenzo en su gran día como egresado de la Escuela de Negocios Marshall, de la USC.

©@gloriaestefan



Lorenzo Jr. es egresado de la Escuela de Negocios Marshall de la USC

En sus redes sociales, los emocionados familiares de Lorenzo, compartieron fotos y videos del momento tan especial para el chico, quien dentro de poco empezará a abrirse su propio camino. En su perfil en Instagram, Lili compartió una fotografía del gran día y le dedicó unas palabras a su hijo, del cual está muy orgullosa. “You Did it!!!!! (¡Lo lograste!) 🥳🥳💪💪👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏Felicidades @lorenzo_luaces no podemos estar más orgullosos de ti hijo mío, esto es un logro inmenso y ya verás todas las bendiciones que ese diploma traerá a tu vida !!! 🥰❤️ I LOVE YOU MORE THAN YOU WILL EVER KNOW, you are my CHAMP cheech ! Congratulations 🍾👏👏👏👏👏 (Te amo más de lo que te imaginas, eres mi campeón, felicidades)”, escribió la presentadora de televisión.