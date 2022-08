Nacho y Melany Mille disfrutan del show de Marc Anthony en Colombia

¡El Pa’lla Voy Tour de Marc Anthony continúa! Luego de un breve receso en Miami, el salsero puso rumbo a países como Panamá y Colombia; en este último el intérprete de Vivir mi vida fue el encargado de organizar el Coliseo Live en Bogotá, Colombia. Fue en este show inaugural donde coincidió con Nacho Mendoza y su pareja Melany Mille. En el backstage del concierto, los cantantes se encontraron con sus respectivas parejas y compartieron una foto del recuerdo.

©@nacho



Marc Anthony y Nacho Mendoza con Nadia Ferreira y Melany Mille

En su cuenta de Instagram, Nacho publicó la imagen en la que aparece con Melany, Marc Anthony y Nadia Ferreira, y escribió: “La noche de anoche”. Al ver la foto, sus seguidores comentaron fascinados cosas como, “excelentes cantantes”, “los mejores”, “demasiados, me encantan”, entre otros cientos de comentarios. Tras el encuentro entre ambos artistas y sus respectivas parejas, Marc salió al escenario donde se entregó por completo a sus fans. En tanto, Nacho y Melany disfrutaron del concierto desde las primeras filas del lugar. En sus redes, Melany dio un vistazo del show, el cual forma parte de la gira por Sudamérica del intérprete.

En los próximos días, Marc se presentará en Ecuador y Argentina. Para el mes de septiembre, el intérprete tiene pactadas dos fechas en Chile, una más en Colombia, una en Costa Rica, otra en República Dominicana y finalmente, en Perú. En octubre, Marc retomará sus shows por Estados Unidos y Puerto Rico, dando su última presentación del año en ‘La Isla del Encanto’ el 26 de noviembre en Coliseo José Miguel Agrelot.

©GettyImages



Marc Anthony continúa de gira por Sudamérica

Su mejor acompañante y stylist

En este recorrido por Sudamérica, Marc ha contado no solo con la mejor acompañante, sino con la estilista más dedicada. En su futura esposa, el intérprete de 53 años ha encontrado el apoyo más grande, desde hacer sus viajes más placenteros, hasta ayudarlo a los últimos toques en su imagen antes de salir al escenario. En su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió una foto en la que Nadia aparece rociándolo con fijador de pelo y cuidando cada aspecto de su look. “SHOW TIME. My favorite hair stylist (Mi estilista favorita)”, escribió junto al post, que tiene más de 115 mil ‘me gusta’.