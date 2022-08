Mariah Carey víctima de robo mientras vacacionaba en Italia junto a su novio y sus mellizos

Maria Carey, que recientemente compartió un emotivo homenaje a Olivia Newton-John por su muerte, ha sido víctima de robo mientras se encontraba de vacaciones en Europa el mes pasado junto a su novio, Bryan Tanaka, y sus mellizos de 11 años, Monroe y Moroccan. Según reportes de varios medios, los ladrones irrumpieron en su mansión localizada en Atlanta, Georgia.

©GettyImages



Mariah Carey víctima de robo durante sus vacaciones

El allanamiento fue luego confirmado por las autoridades y revelaron que ocurrió el 27 de julio y detallando que todavía hay “una investigación abierta” y que la “información puede ser limitada” en este momento.

Los oficiales de policía no revelaron qué se llevaron los ladrones de la casa de celebridades valuada en U$ 5.65 millones, que se encuentra en un suburbio de élite de Sandy Springs ,en Atlanta. Mariah compró la propiedad en noviembre pasado, que cuenta con nueve dormitorios, 13 baños, una lujosa piscina, una sala de proyección, una cancha de tenis y un parque infantil.

Loading the player...

La cantante había compartido en redes momentos de su viaje a Capri, Italia, y asistió al desfile Alta Moda 2022 de Dolce & Gabbana. Del mismo modo, se tomó un tiempo para relajarse en las playas del Mediterráneo. “¡Ciao Capri!”, escribió Mariah en Instagram el 19 de julio.

“Fuera del este durante la semana, empapándolo todo”, expresó la semana pasada y explicó que había alquilado una mansión en los Hamptons, Nueva York. Luego se reveló que la intérprete de All I Want For Christmas Is You pagó más de seis cifras por dicho lugar en el que permaneció por dos semanas.