Muere Olivia Newton-John a los 73 años

Olivia Newton-John, quien se convirtió en todo un ícono del mundo del entretenimiento, falleció el 8 de agosto a los 73 años. Su esposo, John Easterling, indicó que la actriz perdió la vida en las primeras horas de este lunes, de forma pacífica en su rancho al Sur de California, rodeada de sus seres queridos. Olivia peleó contra el cáncer de seno por más de 30 años, y hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su deceso, sin embargo, una fuente cercana al portal TMZ reveló que” después de un viaje de cáncer de 30 años, perdió la batalla contra el cáncer de mama metastásico”.

©GettyImages



La estrella batalló con cáncer de seno por 30 años

En un mensaje difundido por su familia, se lee lo siguiente: “Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina de la herbolaria continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a investigando la herbolaria y el cáncer”.

A Olivia le sobreviven su marido John, su hija Chloe Lattanzi, su hermana Sarah Newton-John, su hermano Toby Newton-Johnas, así como sus sobrinas y sobrinos.

©GettyImages



Olivia Newton-John, en la década de los setenta

Olivia empezó a cobrar notoriedad en 1971 con temas como If Not for You y dos años después con el éxito Let Me Be There y Have You Never Been Mellow. En 1978, se convirtió en la sensación del cine y la música, junto con John Travolta, por su interpretación en Grease (Vaselina). Su personaje como Sandy fue icónico y marcó un antes y un después en su carrera. Temas como You’re the One that I Want, Summer Nights y Hopelessly Devoted to You fueron todos unos clásicos dentro de la cultura pop.