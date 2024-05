Jennifer Lopez y Emme disfrutan de un día de compras parisinas

Jennifer Lopez y su hija Emme se embarcaron recientemente en una elegante aventura de compras. El dúo mostró su distintivo sentido de la moda mientras disfrutaban de una tarde juntas entre tiendas.

Con un conjunto elegante que irradiaba confianza y glamour, Jennifer llamó la atención con un impresionante mono de mezclilla combinado con llamativas botas de color amarillo mostaza que iban perfectamente con su bolso. Con su característico talento para la moda, Lopez combinó sin esfuerzo comodidad con estilo, haciendo una declaración fashion y audaz.

A pesar del clima parisino, Lopez se aseguró de mantenerse cómoda envolviéndose en una suave bufanda gris, agregando un toque extra de sofisticación a su conjunto.

Acompañando a su mamá superestrella, Emme mostró su sentido único del estilo, combinando sin esfuerzo elementos casuales y vintage. Optó por una camisa clásica con modernos pantalones cargo de color caqui, mostrando un aspecto juvenil pero ecléctico. Su vínculo como madre e hija era evidente mientras compartían risas y conversaciones mientras exploraban las boutiques y tiendas de diseñadores de la ciudad.

©Grosby Group





La salida de Lopez y Emme también destacó sus momentos especiales como familia. A pesar de la agitada agenda y la fama mundial de JLo, esta prioriza pasar tiempo de calidad junto a su familia, apreciando estos momentos íntimos en medio de sus ocupadas vidas.

¿Llevará JLo a los mellizos de gira con ella?

Jennifer Lopez planea embarcarse en una gira de verano y desea que sus hijos, los mellizos Maximilian “Max” David Muñiz y Emme Maribel Muñiz, de 16 años, la acompañen. La cantante, que comparte hijos con Marc Anthony, espera convencerlos de que se unan a ella para divertirse.

JLo visitó Good Morning America el lunes 6 de mayo, donde habló sobre su próxima gira This Is Me... Live, que viajará a Canadá y Estados Unidos de junio a agosto.

La estrella de 54 años dijo que ha estado “negociando” con sus gemelos la idea de acompañarla. “Pensé: ‘Tienen que venir durante todo el mes de julio’. Pueden ir al campamento y hacer lo que quieran con tus amigos en junio, luego, a finales de agosto, justo antes de empezar la escuela, pueden regresar y salir con sus amigos nuevamente. Pero tienes que venir un ratito con mami’”.