Tras confirmarse su reconciliación, Sebastián Yatra le dedica un mensaje a Aitana

Los rumores resultaron ser ciertos en el caso de Sebastián Yatra y Aitana Ocaña, pues tras varios meses separados todo apunta a que se han dado una nueva oportunidad. Durante semanas se rumoró su reconciliación debido a lo unidos que habían estado, pero estas versiones se confirmaron luego de que se revelaran fotos de ambos paseando por Madrid tomados de la mano. Aunque el colombiano y la española han optado nuevamente por la discreción en su noviazgo, para él ha resultado inevitable mostrarle su apoyo y cariño ante un nuevo logro que acaba de alcanzar.

©GrosbyGroup



Yatra y Aitana fueron captados en Madrid el pasado 7 de abril.

Hace unos días, se estrenó en Netflix Pared con Pared, un proyecto muy importante para Aitana puesto que se trata de su primera película como protagonista. En esta cinta, en la que interpreta a una una joven pianista, la estrella española interpreta además el tema principal de la historia Cuándo Será. Esta balada la compuso años atrás con Yatra, e inicialmente se tenía previsto que la cantara con él, pero al final lo hizo ella sola.

Al recordar aquellos días previo al rodaje, la exconcursante de Operación Triunfo, ha compartido un video de sus ensayos en el piano y ha recibido una lluvia de comentarios, en los que ha destacado el de Sebastián. “Este vídeo me da mucha nostalgia, era en mis momentos de estar aprendiéndome/ensayando la canción Cuando Será, al piano. No es un vídeo perfecto, pero me transporta a justo antes del momento tan bonito que viví esos meses rodando la peli, empezar un proyecto completamente nuevo, rodeada de compañeros increíbles”, escribió, y reconoció el gran apoyo que recibió de todos sus compañeros.

No pasó mucho para que el intérprete de Tacones Rojos se manifestara y le hiciera un lindo comentario que refleja sus sinceros sentimientos hacia Aitana. “Tan orgulloso de ti”, escribió Yatra, seguido de un emoji de carita sollozante y otro más de destellos. Ella no fue indiferente a sus palabras, y le devolvió el gesto respondiendo con varios emojis, incluido uno de corazón rojo.

Recientemente el colombiano se refirió a esta especial colaboración con su novia. “Escribimos esta canción hace casi seis años, y hoy por fin salió. Cambió un poco la letra, pero la emoción nada”, explicó en sus historias de Instagram. “Siempre existió para que la cantaras tú, Aitana”, agregó, para después felicitar a todo el equipo por “una película que transmite y conecta tanto”.

©@aitanax



Yatra se mostró emocionado por el estreno de la canción que escribió con Aitana.

Las imágenes que confirmaron su reconciliación

Aitana y Sebastián fueron fotografiados la semana pasada caminando por las calles de Madrid tomados de la mano, unas imágenes que para muchos fueron la confirmación innegable su reconciliación.

Las imágenes, dadas a conocer por la revista española Diez Minutos, mostraron a los cantantes paseando por la capital española el pasado 7 de abril, luego de que Sebastián regresara de un viaje a Nueva York. En las fotos se veía a la pareja muy sonriente, charlando entre risas, derrochando cariño y complicidad. Horas antes la pareja había disfrutado de una comida con amigos en el centro de la ciudad, y aunque se toparon con cámaras a las afueras del restaurante, fueron muy cuidadosos para no ser captados juntos, pues se retiraron por separado. Sin embargo, las fotografías difundidas por dicha publicación evidenciaron que más tarde se reencontraron.