Sebastián Yatra confiesa que solo se ha enamorado de verdad dos veces: ‘De Tini y Aitana’

Sebastián Yatra se encuentra oficialmente en las filas de los solteros tras su separación de Aitana Ocaña a finales del año pasado. Desde entonces, no se le ha relacionado con nadie más. El cantante colombiano ha confesado que quiere enfocarse este 2024 en su música, pero eso no ha impedido que reflexione sobre sus relaciones amorosas pasadas. En una reciente entrevista, el intérprete se ha sincerado como nunca sobre temas del corazón y ha confesado que en su vida solo se ha enamorado dos veces: de la cantante española y de Tini Stoessel.

Yatra charló con la española Vicky Martín Berrocal en su podcast A Solas Con... y sin más le reveló qué es lo que le enamora de una mujer. “En este momento de mi vida, no sé si esto va a cambiar, tiene que haber una atracción física para que no sea solo una amistad. Esa es la base. Después, ya me pregunto si es buena persona o no”, comentó entre risas.

El intérprete de Tacones Rojos hizo después un repaso sobre su vida amorosa. “La primera vez que me enamoré fue como a los cuatro años de una rubita que ni me acuerdo cómo se llamaba... Mi primera relación que funcionó fue a los 21 años con una chica de Colombia que se llama Sofía y me acuerdo que a ella le escribí No Hay Nadie Más”, contó.

Sin embargo, ninguno de estos amores se compara con el de sus más conocidas relaciones. “¿Enamorarme de verdad? Solo dos veces, de mis dos novias, que son Tini y Aitana”, confesó. Esta sería la primera vez que se refiere a la española como ‘novia’ pues durante el tiempo que duró su relación siempre fue muy reservado. “Estas dos relaciones han sido más amor mutuo, donde me he sentido bien porque ha sido muy bonito”.

Sebastián y Tini terminaron su relación en mayo de 2020.

Su sorpresiva revelación sobre la infidelidad

Si bien las relaciones de Sebastián con Tini y Aitana fueron muy conocidas, lo cierto es que no duraron mucho. Él mismo reveló a Vicky que nunca ha estado más de un año con la misma persona. “Si yo tuviese una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?”, confesó. Sin embargo, dejó claro que nunca ha tenido algún amorío fuera de sus noviazgos.

El colombiano explicó que al menos por ahora le resulta complicado mantener una relación y sentirse totalmente libre. “Entonces uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo. Dices: ‘No salgo de fiesta, porque si salgo de fiesta eso significa que me va a gustar alguien, voy a querer hacer algo, pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer’”.

En noviembre del año pasado, Yatra confirmó su ruptura de Aitana.

En cambio, el cantante se mostró un tanto abierto a la idea de “tener una relación un poco más abierta o con más libertades, distintas de lo que venimos acostumbrados de nuestros padres, donde también había mucha hipocresía, porque la infidelidad no es una cosa del siglo XXI”. Además hizo una diferenciación de dos aspectos importantes: “Para mí, hay un cajón que es el sexo y otro cajón es el amor”.

Tras su separación de Tini en mayo de 2020, Sebastián fue alcanzado por señalamientos de infidelidad, a los cuáles él se refirió como mentiras. “Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad”, confesó hace unas semanas a la edición mexicana de la revista GQ al hablar de su separación de la cantante argentina.

