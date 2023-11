Sebastián Yatra confirma su ruptura con Aitana Ocaña: ‘Los dos estamos solteros’

Desde hace semanas empezaron a circular rumores que apuntaban a una ruptura entre Sebastián Yatra y Aitana Ocaña; estos cobraron fuerza cuando la artista española no asistió a los Latin GRAMMY en Sevilla, en los que él fue presentador. Sin embargo, la semana pasada se revelaron algunas imágenes de ellos juntos en la ciudad española, lo cual tranquilizó a sus fans. Sin embargo, finalmente se ha confirmado que aquellas versiones de separación eran ciertas y ha sido el mismo cantante quien lo ha dado a conocer.

“Nos queremos un montón, somos y seremos grandes amigos de la vida, en este momento los dos estamos solteros y andamos cada quien viviendo su propio camino”, declaró Yatra ante las cámaras de Canal 6 (Telediario) tras su llegada a México, donde tiene varios compromisos, según explicó. “Pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año”, agregó el colombiano. Si bien ni él ni Aitana confirmaron nunca de manera pública su noviazgo y nunca se dejaron ver como pareja en redes sociales, las imágenes de ellos juntos confirmaron su romance.

El cantante expresó su alegría por el grato recibimiento que tuvo Aitana al presentarse recientemente con su Alpha Tour en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México. “Me encanta que haya vivido eso, eso tan especial en el Auditorio (Nacional), se lo merece, yo la adoro”, comentó. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de hacer una colaboración con ella, lo descartó.

▶️#Exclusiva | Sebastián Yatra platicó con nosotros sobre si está saliendo con Aitana, esto fue lo que nos dijo.



📺 #TrasLosFamosos con @MaguichaDoriapic.twitter.com/Xr7MBRtCra — @telediario (@telediario) November 27, 2023

La declaración del intérprete de Tacones Rojos ocurre unos días después de que Aitana respondiera al mismo medio, a propósito de su concierto en México, si Yatra era uno de sus grandes apoyos en la gira. “El que me acompaña siempre es mi padre. Yo a Sebastián lo admiro mucho y es lo que os digo, hoy estoy aquí para reconocer mi carrera y para mí eso es lo importante”, dijo entonces.

Aitana rompió a llorar en Colombia

Tras su exitosa visita a México, Aitana se presentó en la Movistar Arena de Bogotá, en Colombia, país natal de su ex, y, ante la sorpresa de su público, rompió a llorar en pleno escenario antes de cantar su tema The Killers. “Mi padre, antes de salir al show, me ha empezado a decirme un montón de frases superbonitas que estaba viendo en TikTok. Mi padre utiliza TikTok. Y yo le decía ‘papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal’, porque hoy emocionalmente no estoy tan bien”, confesó en aquel momento.

“No pasa nada, hay días en los que estás bien y días en los que no. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque al final la vida son cambios y eso es lo bonito de ella”, dijo antes de empezar a cantar. Estas palabras han cobrado mayor sentido ahora que Sebastián ha confirmado que el noviazgo entre ambos ha llegado a su fin.